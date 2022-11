La Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó las solicitudes de nulidad que presentaron Daniel Mendoza Leal, creador de la serie web Matarife, y la Asociación Creative Bullets en contra de la sentencia que en julio pasado le ordenó rectificar algunas de las informaciones que este emitió tanto en la serie como en redes sociales.



La Sala Plena señaló que el recurso no tenía argumentos claros, precisos, expresos, pertinentes ni suficientes para revocar la sentencia de tutela dictada.



En la decisión de tutela que ahora quedó en firme, la Corte había dicho que la serie “Matarife: un genocida innombrable” no se refiere exclusivamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez ya que también se relatan hechos que no están relacionados con las conductas públicas del expresidente.



No obstante, señaló que un grupo específico de las afirmaciones publicadas por Mendoza Leal en la serie, la cuenta de Twitter @ElQueLosDelata y en una entrevista concedida a Hollman Morris en el 'Tercer Canal' de YouTube no están amparadas por la libertad de información.



En concreto, Mendoza deberá rectificar de la citada serie la información según la cual, por un fallo de tutela, tanto él como toda Colombia "quedaron autorizados para tratar de “matarife”, “paramilitar”, “asesino”, “corrupto” y “narcotraficante” al Uribe Vélez.

Daniel Mendoza.

Igualmente, Mendoza deberá rectificar una afirmación que decía que "Uribe Vélez estructuró”, “ideó”, “dirigió” y “está al frente” de un “aparato organizado de poder”, “empresa de la muerte” o “corporación criminal” que estaría compuesto por, entre otros, funcionarios públicos, “organizaciones paramilitares”, “narcotraficantes”, “bandas sicariales” y “grandes terratenientes colombianos” y que a través de esta corporación criminal, el señor Uribe Vélez no sólo ha dictado “políticas homicidas” y “parámetros de comportamiento homicida”, sino que también ha cometido distintos delitos en calidad de autor mediato, tales como “narcotráfico”, “lavado de activos”, “testaferrato”, “masacres” y múltiples asesinatos".



Además, Mendoza Leal deberá rectificar haber dicho que el expresidente es “el asesino determinador, de las muertes de Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano”.



Igualmente, tendrá que retractarse de un trino publicado el 28 de mayo de 2020 según el cual “Uribe es el más despiadado genocida de Latinoamérica. Para poderlo afirmar hay que ser penalista. No es una exageración. El Aparato Organizado de Poder de Matarife en Colombia durante 30 años no ha dejado de producir cadáveres. Eso lo enseña la serie”.



Finalmente, deberá rectificar unas afirmaciones hechas en una entrevista a Hollman Morris en la que dice, entre otras cosas, que Álvaro Uribe estaba "al frente de ese aparato organizado de poder", entre otros.



