El Consejo de Estado decretó la responsabilidad del Ministerio de Defensa y del Ejército Nacional por el desplazamiento forzado que sufrieron los habitantes del corregimiento de La Granja, de Ituango (Antioquia), luego de la masacre de cinco personas que perpetraron paramilitares, con connivencia de la Fuerza Pública, en junio de 1996.



(Lea: Las cruentas masacres en Ituango por las que el Estado pedirá perdón)



La decisión conocida por EL TIEMPO ordenó la reparación económica de 60 personas que fueron reconocidas como víctimas de desplazamiento por esta masacre. Se trata de personas que no fueron incluidas en la sentencia de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado Colombiano por esa y las masacres de El Aro y de San Roque.

Esa sentencia internacional reconoció a 31 personas como víctimas de desplazamiento de la masacre de La Granja y no ordenó una reparación económica por esto, sino que le ordenó al Estado Colombiano realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para los antiguos habitantes de ambos corregimientos que quisieran regresar a sus hogares.



Al estudiar una acción de grupo, la Sección Tercera del alto tribunal ordenó la reparación de 50 salarios mínimos legales por persona, por los perjuicios morales consecuencia de desplazamiento “a favor de las víctimas de desplazamiento de La Granja en junio de 1996 inscritos en el registro de víctimas que no fueron parte del proceso ante la Corte Interamericana, incluidos aquellos respecto de los cuales el tribunal declaró ‘agotado el objeto del proceso’ (que no aparecen en la sentencia internacional)”.



(Lea: Corte inadmitió demanda de 16 congresistas contra liberaciones de Primera Línea)



Se trata de 60 personas que recibirán una indemnización colectiva. En ese sentido, la sentencia ordenó al Ejército Nacional a consignar 3.000 millones de pesos en el plazo de diez días al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

“Una vez realizada la consignación, el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos publicará un extracto de la presente sentencia en un diario de amplia circulación nacional. En este se señalará que quienes estén inscritos en el registro de víctimas como desplazados de La Granja en junio de 1996 y no concurrieron al proceso cuentan con 20 días, siguientes a la publicación, para reclamar la indemnización ante el Fondo”, dice la sentencia.



(Lea: Los toros deben volver a Bogotá: Corte Constitucional)



El fallo señala que luego de transcurrido el plazo otorgado a quienes no concurrieron al proceso para que reclamen la indemnización, el Fondo emitirá acto administrativo reconociendo el pago de la indemnización a favor de los miembros del grupo que presenten la solicitud en término.



“La integración de miembros del grupo con posterioridad a la sentencia no incrementará el monto de la indemnización y el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos reembolsará al Ejército Nacional el monto sobrante –si existiese”, agrega el fallo.

La masacre de La Granja, así como las de El Aro y la de San Roque, fue declarada como de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia en 2018 en el marco de una indagación preliminar que adelantaba en su momento en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los tres hechos y el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo. Ese expediente pasó a la Fiscalía tras la renuncia al Congreso del exsenador.



justicia@eltiempo.com@AlejaBonilla

Lea más noticias de Justicia