La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó una petición que había presentado la defensa del exsenador liberal Mario Castaño, quien aceptó cargos por liderar una red de corrupción, para que le dieran casa por cárcel luego de haber sufrido un infarto.



(Lea: Por contrato de $ 120 millones fue condenado un exgobernador de Putumayo)



La petición decía que se le debía suspender la medida de aseguramiento por grave estado de salud, luego del infarto y por sufrir diabetes tipo dos, hipertensión arterial y “tromboembolismos pulmonares asociados a embolismos de origen venoso”.

La decisión señala que sin desconocer las múltiples enfermedades que le hayan sido diagnosticadas a Castaño, el estado crónico de las mismas y el riesgo que pueden representar tales padecimientos, así como la necesidad de tratamiento permanente y el manejo diferenciado que puede requerir, no se cumplieron los requisitos.



“Lo cierto es que el dictamen allegado por la defensa no cumple con lo exigido por el artículo 362, numeral 3°, de la Ley 600 de 2000”, dice el documento.



(Lea: Aborto: balance de un año de la despenalización hasta la semana 24)



Y, por eso, no la avaló. En este caso, ya la Sala ordenó oficiar a Medicina Legal que haga una valoración sobre si su estado de salud resulta compatible o no con la vida en reclusión, cita que se llevó a cabo el pasado 8 de marzo.



“Una vez se cuente con el dictamen médico legal resultante de esa revisión, en caso de ser procedente, esta Corporación se pronunciará de manera oficiosa frente al asunto”, dice el documento.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia