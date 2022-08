La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió al Ministerio del Interior como parte civil dentro del proceso que se le adelanta al senador Mario Castaño, quien está preso por liderar presuntamente una red de corrupción dedicada a amañar millonarios contratos a través de empresas y terceros que a cambio de dádivas.



El Gobierno se presentó como víctima en el proceso exclusivamente en relación con los proyectos ‘Sacúdete al Parque’ radicados ante el Ministerio del Interior por los municipios de Armero Guayabal y Villamaría a través, presuntamente, de un direccionamiento ilegal.



Ese es uno de los hechos por los cuales la Sala de Instrucción dictó medida de aseguramiento al senador liberal, por intervenir en la viabilización de los proyectos a través de dos personas que harían parte de su organización criminal y que están capturadas: Lorena Cañón y Pablo Gómez.



Todo., con miras a que, una vez se adjudicaran, se diera una apropiación de dineros públicos de la que el aforado saldría favorecido. En ello, según el expediente de la Corte, habrían participado los alcaldes de los respectivos municipios.



La medida de aseguramiento contra Castaño, en poder de EL TIEMPO, indicó sobre este caso específico que Castaño Pérez hizo seguimiento al proyecto Sacúdete del Parque de Armero Guayabal.



Según la Corte, Castaño no fue un espectador, sino un gestor “que involucraba el éxito del proyecto con la persona que iba a recibir el contrato, mucho más allá del acercamiento que el sindicado dice que hacía entre los niveles central y municipal”.



“Su interés era que fuera contratada ‘la señora del Sacúdete’ antes de que se hubiera siquiera viabilizado el proyecto. Interés por el cual, se repite, el sindicado pagó a una cabildante una suma elevada de dinero”, dice el documento.



Según la Sala de Instrucción, la prueba recaudada hasta el momento resulta demostrativa de que el senador Castaño hizo un impulso de los proyectos locales de 'Sacúdete al Parque', no para beneficiar a la comunidad, sino con un demostrado interés económico de por medio, de modo que sus intervenciones ante el Ministerio del Interior, a través de Nova Lorena Cañón Reyes, estuvieron precedidas de un aporte monetario que estaba llamado a ser reembolsado con recursos obtenidos de estos proyectos.



La capturada comunicadora Lorena Cañón declaró en la Corte que para abril de 2021, una persona llamada James Peña le entregó a ella y a Pablo Gómez 300 millones de pesos para esas gestiones.



“Pablo me dijo, mira Lore, acá está el paquete que entregó James con los 300 millones, yo ya saqué lo mío que fueron 70 millones y te quedan a ti 230 millones. Me entregó el dinero en una bolsa negra… Me dijo entonces Pablo, ten en cuenta que hay que devolverle a Mario 100 millones, pero chillémosle y devolvámosle 50 millones y que nos deje 50 millones para trabajar los Sacúdete – Ahí se refería a los sacúdetes de Armero y Villamaría”, dice el testimonio.



“Yo le dije que le tenía los 100 millones de pesos, que si se los consignaba o si se los llevaba a la Casa, que qué hacía, él me dijo, mija, téngalos ahí por el momento, voy a pedirles solo 50 millones y les dejo los otros 50 millones para trabajar”, agregó.

