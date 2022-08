El detenido exsenador del Partido Liberal Mario Castaño, procesado por liderar un entramado de corrupción que tiene 33 alcaldes, exalcaldes y contratistas judicializados, se sometió a sentencia anticipada ante la Corte Suprema de Justicia.



(Lea: Mario Castaño: ‘silla vacía’ de senador detenido está en manos del Congreso)



Así lo manifestó a la Sala de Instrucción del alto tribunal que lo capturó el pasado 7 de junio y le dictó medida de aseguramiento nueve días después por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, concusión y estafa agravada.



(Lea: Aborto: el nuevo debate sobre la práctica que estudia la Corte Constitucional)

Por lo tanto, la Sala de Instrucción suspendió la discusión en torno a al cierre de la etapa de investigación para adelantar ese trámite pedido por la defensa del excongresista.



Castaño es investigado en concreto por estar al mando de una organización criminal dedicada a amañar millonarios contrarios, a través de empresas y expertos ingenieros que se involucraban en procesos de contratación, a cambio de dádivas y de una jugosa tajada para cada integrante y, en especial, del congresista.



(Le puede interesar: Corte pide investigación en Invima por producto usado en Jessica Cediel)​

Las pesquisas apuntan a que la red, tras la intermediación de Castaño, se desplegaba a través de empresas e ingenieros que formulaban proyectos con todo lo necesario para poder acceder a contratos en diversas entidades, aceptando cualquier tipo de oferta que pudieran, a cambio de dádivas.



Según la Corte Suprema, la presunta organización criminal habría sido integrada por servidores públicos y por particulares dedicados a manipular diferentes procesos de contratación estatal que se impulsaron y tramitaron en varios municipios de los departamentos de Cauca, Risaralda, Caldas, Tolima e incluso algunos con iniciativa del Ministerio del Deporte.



También se le atribuye a Castaño Pérez haber influido determinantemente en la designación de empleados en el Congreso de la República quienes, a pesar de percibir salarios por dicha vinculación (por prestación de servicios) no realizaron ninguna actividad de las que se les encomendaron.



(Le puede interesar: 'Médicos deben verificar sustancias que aplican': abogado de Jessica Cediel)

En este expediente se encuentra la declaración de Nova Lorena Cañón Reyes, capturada por los mismos hechos, quien reconoció que adelantó gestiones en el Ministerio del Interior para viabilizar proyectos a cambio de un pago de cien millones de pesos y que esto lo hizo por ofrecimiento del senador Castaño.



De hecho Cañón en su declaración reconoce que el senador Castaño la contrató para impulsar proyectos del plan 'Sacúdete' y que de allí saldrían las utilidades para recuperar el dinero invertido inicialmente, que no era un préstamo como lo señala la defensa.



(Lea: Condenan a la Policía por muerte de habitante de calle que hacía una fogata)



"En ese momento el senador me habla de la escuela taller de Salamina Caldas, me dice que si conozco al Viceministro de Hacienda Londoño, le digo que no y él me envía a mi celular el número personal del Viceministro Londoño. Ese día el senador Castaño nos dice a Nubia a Pablo Gómez y a mí, que viabilicemos los recursos de hacienda 2 mil millones a Cultura, porque allá reporta hay un proyecto de Salamina Caldas de una Escuela Taller, y por esa gestión nos pagaba 15 puntos, es decir, 300 millones de pesos", dijo Cañón quien podría recibir beneficios penales por su colaboración.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia