Luego de haber aceptado cargos por liderar una red de corrupción que involucra a varios alcaldes, el exsenador Mario Alberto Castaño Pérez ahora enfrenta un nuevo proceso judicial.



La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación formal por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. Y lo citó a una indagatoria que se realizará el próximo 10 de mayo.



En este caso, se investiga un supuesto incremento injustificado de su patrimonio cuando fue representante a la Cámara entre 2014-2018.

Mario Castaño, exsenador Foto: Archivo particular

Le negaron la libertad por segunda vez

De otro lado, en el proceso de corrupción que lo tiene preso, la Corte Suprema de Justicia le negó la libertad por segunda vez.



La petición se había dado por parte de la defensa, argumentando problemas de salud del dirigente político quien sufrió un infarto en prisión.



Tras un examen, Medicina Legal reportó a la Corte que el estado de salud de Castaño “no cumple los criterios médico legales para establecer un estado grave por enfermedad, incompatible con la vida en reclusión formal”.



Y se determinó que Castaño sufre de una cardiopatía coronaria revascularizada percutáneamente con dos stent, hipertensión arterial sistémica controlada; diabetes mellitus tipo II en tratamiento, sobrepeso, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, hiperuricemia; insuficiencia venosa de miembros inferiores y depresión.

Como la defensa presentó un examen pericial propio que dice que sí hay afectaciones en la salud que ameritan su salida de prisión, la Sala de Primera Instancia del alto tribunal dijo que se debe tener en cuenta el que hizo Medicina Legal por ser un dictamen oficial que para su elaboración también tuvo encuenta la historia médica del paciente y un examen médico nuevo realizado a este.



“Tampoco existe evidencia respecto a que el estado de salud del procesado Castaño Pérez no sea el propio de quien padece enfermedades crónicas, una de ellas la diabetes, padecimientos que, en su caso, no requieren de tratamiento intrahospitalario ni de urgencia, como el informe oficial lo establece, siendo "controlables con el seguimiento médico y órdenes descritas por los tratante”, de manera que la Sala acogerá el concepto brindado por los médicos oficiales”, dice la decisión.



La Corte dijo que no se puede perder de vista que la detención de una persona implica una serie de obligaciones y deberes de esta y de las autoridades, así como una limitación de ciertos derechos y el deber de garantizar su salud y vida.



Senador Mario Castaño Foto: Archivo particular

“Así las cosas, en atención al deber que le asiste al establecimiento penitenciario La Picota, donde actualmente se encuentra recluido Mario Alberto Castaño Pérez, de brindarle los servicios médicos que le han sido prescritos, especialmente aquellas recomendaciones dadas por el legista -como controles periódicos, valoraciones, suministro de la medicación formulada, contar con insumos como glucómetro y tirillas, realizar actividad física y rehabilitación cardiaca, exámenes médicos, manejo integral de primer nivel y acceso a los servicios de urgencias-“, dijo la Corte.





En ese sentido, el alto tribunal instó a la Uspec y al Inpec para que garantice la atención en salud de Castaño Pérez.



Pérez aceptó los 19 delitos que le formuló la Corte por concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión, por los que fue capturado el 7 de junio de 2022.

