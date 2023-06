La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años y 11 meses de prisión al exsenador del Partido Liberal Mario Castaño, quien aceptó que lideró una estructura criminal que, en complicidad con un grupo de alcaldes, funcionarios y particulares, se apropió de multimillonarios recursos del Estado.



(Lea: Mario Castaño: senador aceptó que lideró una red de corrupción y será condenado)



Castaño fue condenado 19 delitos que le formuló la Corte por concierto para delinquir, peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada y concusión, por los que fue capturado el 7 de junio de 2022.



(Lea: Mario Castaño, detenido por corrupción, se somete a sentencia anticipada)

Facebook Twitter Linkedin

Mario Castaño Pérez Foto: Jonh Jairo Bonilla

Optó a cambio por prestar su voluntad a los ilícitos objetivos trazados por la organización criminal, a sabiendas de que con su actuar lesionaba pluralidad de bienes jurídicamente protegidos FACEBOOK

TWITTER

Castaño deberá pagar más de 1.060 millones de pesos de multa. No obstante, la Corte no concedió una petición del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que se constituyó como parte civil en este proceso y pedía una indemnización por afectación al buen nombre por 60.000 millones de pesos.



(Lea: Álvaro Hernán Prada: Consejo de Estado salvó su elección como magistrado del CNE)



"El senador Mario Castaño tenía plena capacidad para comprender la ilicitud de sus actos y para determinarse conforme dicha comprensión, pues así lo revela su sanidad mental y la plena conciencia sobre la ilicitud de su comportamiento, al punto que de manera voluntaria solicitó la diligencia de formulación de cargos y los aceptó en su totalidad", dice el fallo.



"Tenía plena conciencia de la antijuridicidad de las conductas desplegadas, quien pese a ser profesional en contaduría pública, con especialización en finanzas y MBA, con experiencia como empleado público en entidades como la Gobernación de Caldas, Empocaldas y la empresa licorera de ese mismo departamento y miembro de la corporación pública de elección popular más importante en nuestra organización política, cuyos miembros tienen el deber de representar al pueblo y actuar consultando la justicia y el bien común, optó a cambio por prestar su voluntad a los ilícitos objetivos trazados por la organización criminal, a sabiendas de que con su actuar lesionaba pluralidad de bienes jurídicamente protegidos, poniendo precisamente al servicio de intereses particulares la función que encarnaba como Congresista", agrega el fallo.



(Lea: Contralor Rodríguez: admiten tutela contra fallo que lo sacó del cargo)

La Corte dijo que Castaño abusó de su rol de senador y solicitó e incitó a través de Juan Carlos Martínez, para que le dieran dádivas a cambio de gestionar nombramientos en cargos público en diferentes entidades públicos, así no cumplieran el perfil del cargo, para poder realizar la gestión indebida en los contratos.



"El andamiaje de la organización delictiva liderada por Castaño Pérez puesto en evidencia en esta providencia permite entender que las exigencias dinerarias que se realizaban a través de Juan Carlos Martínez para el “partido” tenían como beneficiario al acusado, pues es claro que este como Senador de la República cuenta con participación al interior de un partido político y que, como se desprende de manera reiterada de la prueba, Martínez actuaba como su “mano derecha” y su representante en diferentes escenarios", agrega el fallo.



(Lea: Vamos a poder participar en las decisiones de la Rama: Comisión de Disciplina Judicial)

Algunos casos deberán seguir siendo investigados

Facebook Twitter Linkedin

Senador Mario Castaño Foto: Archivo particular

Los hechos relacionados con los proyectos de canchas sintéticas en los Suárez, San Diego y Samaná, y el proyecto de “Sacúdete” en Armero Guayabal y Villamaría deberán seguir en investigación FACEBOOK

TWITTER

No obstante, la Corte Suprema decidió anular parte de la aceptación de cargos que hizo Castaño, en relación a lo investigado por el delito de interés indebido a la celebración de contratos y uno de los casos de peculado para la investigación sobre esa materia vuelva a la Sala de Instrucción y siga la investigación.



Se trata en concreto sobre los actos de corrupción relacionados "con los estudios de diseño para la presentación de proyectos de canchas sintéticas de los municipios de Piendamó, Suárez y San Diego -Samaná-, así como los contratos de obras derivados de los convenios interadministrativos respecto de Piendamó y Balboa".



(Lea: Reforma tributaria: Corte cita a audiencia pública por reparos a cambios en regalías)



"De igual manera, en relación con los delitos de peculado por apropiación en grado de tentativa, por los hechos relacionados con los proyectos de canchas sintéticas en los municipios de Suárez y San Diego, Samaná, así como lo relativo a los proyectos de “Sacúdete” en Armero Guayabal y Villamaría, para que el asunto retorne a la Sala de Instrucción y bajo un nuevo número de radicación se adelante lo dispuesto al respecto", dice la sentencia.

Las razones de la nulidad parcial

La Corte Suprema dijo que no hay duda de Castaño lideró una red criminal para amañar contratos y apropiarse de recursos, pero indicó que algunos de los puntos que se le cuestionaban, no quedó del todo demostrado este hecho.



"Si bien es cierto el grupo criminal liderado por el Congresista tenía la intención de apropiarse de recursos estatales e incluso llevó a cabo determinados actos en tal sentido, al no haberse asignado recursos por parte del comité experto, respecto del que se insiste, no se ha demostrado probatoriamente una injerencia del Senador, por ello, y como ocurriera para los casos de los municipios de Suárez (Cauca) y Samaná (Caldas), del caudal probatorio no se desprende que su intervención hubiese logrado traspasar la fase preparatoria por parte de los autores", indica la sentencia.



(Lea: Abren indagación a 19 congresistas por escándalo en el Fondo Nacional del Ahorro)



Según la Sala de Primera Instancia, "no se diferenciaron bien los criterios jurisprudenciales relativos al plan del autor y actos socialmente adecuados para la puesta en peligro del bien jurídicamente tutelado, de manera que no hay soporte probatorio que sustente su asunción de responsabilidad para tenerlo como determinador, en virtud del principio de accesoriedad limitada de la participación".

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia