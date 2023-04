El Consejo de Estado negó las pretensiones de dos nuevas demandas que cuestionaban la elección de la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro.



En la primera se argumentaba que había una supuesta inhabilidad ya que su hermana María del Mar Pizarro también se había inscrito para las elecciones del 2022 por el mismo grupo político, la coalición del Pacto Histórico.



En la segunda demanda se señalaba que había incurrido en doble militancia, porque durante la consulta para elegir candidato presidencial de esa coalición expresó su apoyo a la aspiración del precandidato de Colombia Humana, el hoy presidente Gustavo Petro, a pesar de que su partido, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), tenía su propia aspirante.



El Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda, al concluir que no se materializó el factor de inelegibilidad, que impide ser congresistas a personas con parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad, que se inscriban por el mismo grupo o movimiento, para la elección a cargos o a corporaciones, a efectuarse en la misma fecha.

María del Mar Pizarro, emprendedora Foto: Archivo particular

La Sala aclaró que la inhabilidad para quien inscribe la candidatura con posterioridad a aquel que lo hubiere hecho en la primera oportunidad.



Como la senadora María José Pizarro inscribió su aspiración antes de que lo hiciera su hermana, no se produjo la causal invocada, sostuvo la corporación.



Además, el Consejo de Estado determinó que tampoco puede considerarse que haya incurrido en doble militancia, porque esa figura se contempla exclusivamente frente a quienes tienen la condición de candidatos y no alrededor de personas que hagan parte de una consulta llamada a elegir a un aspirante para una contienda electoral.



