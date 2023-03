En la mañana de este martes, la Corte Suprema de Justicia dio a conocer que fue aprobada la conciliación a la que llegaron la senadora María Fernanda Cabal y el ciudadano Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral.



"Conforme a conciliación ante la Corte Suprema de Justicia, me permito informar respecto del trino de 10/08/2022, que no me consta que el señor Beto Coral

haya sido imputado, acusado o condenado por estafar mujeres humildes", escribió en su cuenta de Twitter la congresista del Centro Democrático.

#SalaDeInstrucción aprobó conciliación entre @MariaFdaCabal y Franklin Humberto Coral en proceso por injuria y calumnia. Tras el acuerdo conciliatorio al que llegaron, la senadora se retractó de mención que hizo en Twitter en la que lo señalaba de supuesta estafa a mujeres. — Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) March 21, 2023

Beto Coral. Foto: Redes sociales.

Ese mensaje es del 20 de febrero de este año, y fue hasta este martes que el alto tribunal informó que aprobó la conciliación a la que llegaron ambas personas. Los falsos señalamientos se dieron en agosto del año pasado, y según Cabal, tras el diálogo entre las partes, "no fue mi intención afectar al querellante; la información en redes sociales me indujo a esa conclusión".



Esta no es la primera vez que la congresista se retracta por señalamientos que terminan por no ser comprobados en los estrados judiciales. En mayo del año pasado llegó a un acuerdo con Elizabeth Pabón, representante legal de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).



Pabón indicó que Cabal calumnió y tuvo palabras cargadas de injurias contra comunidades de especial protección constitucional como la que representa. El reclamo se dio porque en el Diario Criterio, la senadora dijo que "tenemos el país incendiado por un supuesto paro, que es una toma guerrillera que trasladaron de las zonas rurales a la urbana. ¿Eso cuánto le costó al Eln y las Farc? ¿30 o 40 millones de dólares? Tienen todo el dinero".



En ese caso, la Corte archivó la denuncia contra Cabal porque ya se había dado el visto bueno al acuerdo de conciliación.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

