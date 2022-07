Al considerar que ya había cumplido la mayor parte de su condena y que demostró un buen comportamiento durante su reclusión, la Corte Suprema de Justicia concedió la libertad a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien fue condenada a 14 años por los seguimientos ilegales a opositores, magistrados y periodistas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Hurtado está presa desde el 31 de enero de 2015, por lo cual ha purgado efectivamente 89 meses y 7 días, además bajó otros 31 meses y 20 días por cuenta de actividades de trabajo, por lo cual en total ha pagado 120 meses y 27 días.



Aunque Hurtado quedará libre en las próximas horas, deberá cumplir ciertas condiciones, además, por disposición de la Corte, tendrá que pagar una suma de tres salarios mínimos legales mensuales antes de salir.



Camilo Burbano, abogado penalista, explicó que Hurtado fue beneficiada con una figura conocida como libertad condicional, la cual consiste en que una persona que ya ha sido condenada pueda acceder anticipadamente a la libertad, cuando cumple algunos requisitos.



Estos requisitos son haber pagado tres quintas partes de la pena, haber tenido un buen comportamiento durante su reclusión y tener arraigo familiar y social. "Además, para acceder a la libertad, deberá indemnizar a las víctimas y pagar la multa que le haya sido impuesta", recordó el abogado.



Sin embargo, dijo el penalista, eso no significa que no deba cumplir varias obligaciones.



"Ella deberá informar de cualquier cambio de domicilio, observar buena conducta, comparecer personalmente ante las autoridades cuando sea requerida y no podrá salir del país sin permiso previo del juez que vigila el cumplimiento de la condena", señaló.



Es decir, aunque queda libre mientras se termina de extinguir la pena en su contra, debe seguir respondiendo al juez de ejecución de penas que supervisa su condena.



"Si incumple estas obligaciones, la libertad puede ser revocada y deberá pagar el resto de la pena en prisión. Además, debe tenerse en cuenta que ella ya está condenada, así que se le han restringido algunos derechos, como el de ocupar cargos públicos", concluyó Burbano.

