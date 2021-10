'Quiero pedir disculpas públicas a las víctimas': María del Pilar Hurtado

El pasado 15 de septiembre la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la posibilidad de darle la libertad condicional a la exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, María del Pilar Hurtado, tras advertir, entre otros, que la exfuncionaria condenada a 14 años de prisión por las 'chuzadas' no ha hecho ningún acto de reparación a las víctimas.



Hurtado emitió una carta titulada ‘excusas públicas’, en la que asegura que quiere “pedir disculpas públicas a todas las víctimas que fueron reconocidas” en el proceso penal que se adelantó en su contra y las enumeró:

Se trata de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo comprendido entre el 30 de agosto de 2007 al 22 de octubre de 2008; Piedad Córdoba, Ramiro Bejarano, Cesar Julio Valencia Copete, Gustavo Petro y Daniel Coronell.



“Estas disculpas se suman a la ofrecida, junto a Bernardo Moreno (exsecretario de Presidencia), a la señora Yidis Medina Padilla en mayo de 2017”, dice la carta.



“Además de atender a la decisión de la H. CSJ, entiendo que el perdón, como su nombre lo indica, es un don, un acto libre e incondicional y en este caso nacen de mi convicción de contribuir humildemente al proceso de reconciliación nacional”.

Carta de disculpas de María del Pilar Hurtado Foto: EL TIEMPO

En la misiva, la exdirectora del DAS afirma que desea continuar con su proceso de resocialización que, dijo, no se ha limitado a cumplir con la pena impuesta en su contra por las chuzadas de las que fueron víctimas periodistas, senadores, opositores y magistrados durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.



Según dijo, durante su tiempo en prisión, ha tomado parte activa en la reparación de daños “pagando la totalidad de las multas que me fueron impuestas; haciendo trabajo penitenciario para redención, donde mi conducta ha sido calificada como ejemplar; realizando cursos certificados, de los cuales no pedí redención de pena respectando las normas sobre la materia, pero que hice con la firme convicción de contribuir al proceso de resocialización que caracteriza a la pena de prisión; y con la petición de disculpas públicas a las personas antes mencionadas”.



La exfuncionaria asegura que, con esta carta, continua con su proceso de resocialización “iniciado el 31 de enero de 2015 cuando fui efectivamente privada de mi libertad”.

En desarrollo