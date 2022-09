La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó una indagación preliminar que adelantaba en contra de la exrepresentante a la Cámara Margarita María Restrepo Arango por supuesta compra de votos.



Con ponencia del magistrado Francisco Farfán, la Sala decidió “inhibirse de ordenar instrucción” en su contra por los delitos de corrupción de sufragante y constreñimiento.



En este caso, la Fiscalía dijo que Restrepo supuestamente habría comprado votos con viajes a San Andrés por 120.000 pesos, tabletas y televisores, durante su campaña al Congreso en la que fue reelegida en 2018.



“A la fecha el fiscal de conocimiento ha podido establecer que 55 sufragantes viajaron a San Andrés y tres recibieron televisores. Varias de las personas que no recibieron lo prometido se acercaron a la Fiscalía a denunciar estos hechos como constitutivos de estafa”, dijo la Fiscalía en junio de 2018 en un comunicado.



Ahora, la Sala de Instrucción dijo que no hay elementos probatorios ni de convicción que permitan indicar que en los hechos habría participado Restrepo o que la dirigente política tuviera conocimiento de los mismos.



En un comunicado de prensa, la excongresista celebró la decisión. “La Corte Suprema de Justicia ha concluido que fui absolutamente ajena a estos hechos por los que se encuentran terceras personas condenadas, por lo que se inhibió de continuar con el proceso en mi contra”, dijo.



“Pido a quienes me señalaron falsamente de comprar votos que hagan la actualización de estos hechos. Reitero mi plena confianza en la Corte Suprema de Justicia y agradezco al doctor Francisco Bernate por la impecable defensa a mi favor”, señaló.

