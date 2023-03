El pasado 14 de marzo, a la Corte Constitucional fue enviado un documento de cuatro páginas en el que la procuradora general, Margarita Cabello, se declaró impedida para emitir un concepto sobre una demanda contra algunos artículos de la Ley de 'paz total'.



Según la jefa del Ministerio Público, ella pudo haberse visto inmersa en una causal de impedimento que consiste en haberse pronunciado antes frente a la constitucionalidad o no de la norma demandada.



En este caso, el recurso que analiza el alto tribunal fue presentada por Jorge Enrique Pava Quiceno, y va en contra de los artículos 2, 12 y 18 de la Ley 2272, la de la llamada 'paz total' impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, quien pretende negociar con el Eln y que integrantes de bandas criminales se sometan a la justicia.



En el oficio, Cabello comenzó por manifestarle al magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, que el artículo 2 de la mencionada ley "autoriza la negociación y, por ende, el reconocimiento de eventuales beneficios a exintegrantes de grupos al margen de la ley que, a pesar de haberse desmovilizado y gozado de las prerrogativas contenidas en los acuerdos de paz suscritos en el pasado, se incorporaron nuevamente a estructuras armadas".



Sala Plena de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

El impedimento se debe a que hace algunos días, como procuradora, hizo parte de la sesión del Consejo Superior de Política Criminal en la que se estudió la referida iniciativa legislativa, "manifestando una serie de reparos a la autorización de negociar y reconocer beneficios a exintegrantes de grupos al margen de la ley que se incorporaron nuevamente a estructuras criminales".



Frente a ese tema, la alta funcionaria explicó que puede presentarse una incompatibilidad entre la norma demandada por Pava Quiceno y su desarrollo propuesto con los derechos constitucionales de las víctimas, así como con el cumplimiento de lo acordado en el Acuerdo de Paz de 2016.



Además, para sustentar por qué debe apartarse del caso, la procuradora general apuntó a que aunque en la jurisprudencia se estableció que no se configura un impedimento para presentar conceptos a la Corte Constitucional cuando la jefa del Ministerio Público habla ante el Consejo de Política Criminal, esa postura cambió con el Auto 1730 de 2022 emitido por el alto tribunal, "en el sentido de considerar que los pronunciamientos realizados en dicha instancia pueden dar lugar a apartar al jefe del Ministerio Público de la discusión sobre el examen de conformidad de una norma legal con la Carta Política".



Con esos argumentos, Cabello le pidió a la Corte Constitucional que revise su impedimento y, en caso de ser aceptado, la normativa indica que el concepto tendría que armarlo el viceprocurador general, Silvano Gómez.

La demanda

El recurso que interpuso Jorge Enrique Pava Quiceno contra apartados de la Ley de 'paz total' será tramitado con mensaje de urgencia, es decir, que cuando el magistrado ponente tenga listo su proyecto de fallo, y lo comparta con el resto de togados de la Sala Plena, la discusión frente al tema ocupará el primer lugar en el orden del día de la Corte.



Ese mensaje de urgencia salió tras un inédito auto revelado por EL TIEMPO en el que el alto tribunal abrió la posibilidad de suspender normas, de manera excepcional, si estas van en contra de la Constitución Política. De hecho, esa suspensión fue pedida por el demandante en el caso particular de la 'paz total', sin embargo la Corte la negó.



En cuanto a la demanda, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Presidencia de la República y universidades como el Externado de Colombia ya enviaron una postura a la Corte Constitucional, las cuales serán recogidas por el magistrado ponente.



Mientras que sobre la 'paz total', la jefa del Ministerio Público volvió a hablar este jueves desde Armenia. En medio de la cumbre de Gobernadores expresó que no hay un camino despejado para llegar a ella. “¿Cómo van a ser los mecanismos para llegar a esa paz total?, ¿cómo va a ser el periodo de transición para llegar a ese objetivo que no lo vemos claro?”, cuestionó.



