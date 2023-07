En el Consejo de Estado cursa una demanda en contra de la elección de Margarita Cabello como procuradora general de la Nación, que se presentó en septiembre de 2020 pero que apenas fue admitida el 3 de marzo pasado por un largo trámite de impedimentos en el alto tribunal.



La demanda alega que hubo vicios en la terna en la que estaba Cabello, incluida allí por el entonces presidente Iván Duque; Juan Carlos Cortés, ternado por la Sala Plena del Consejo de Estado; y Wilson Ruiz, candidato de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior por supuesta falta de convocatoria previa, falta de transparencia y supuesta afectación de la separación de poderes, entre otros.

La magistrada Rocío Araújo. Foto: Colprensa

En el caso ya se presentaron alegatos y se decidió hacer un trámite de sentencia anticipada, pero ahora los demandantes del caso, Ramiro Colmenares y Álvaro Silva, recusaron a la magistrada Rocío Araújo y a su colega Luis Alberto Álvarez Parra, de la Sección Quinta del alto tribunal, que tiene a cargo el proceso.



El motivo de la recusación es que ambos hicieron parte de la Sala Plena que optó por ternar a Juan Carlos Cortés, por lo cual estarían, según los demandantes, impedidos para fallar por dos hechos: haber participado en “los actos preparatorios de la conformación de la terna presentada” por el Presidente de la época” y por haber “hecho la actuación o proceso administrativo de conformación de la terna”.



El pasado 9 de junio, la Sección Quinta negó una parte de la recusación presentada, argumentando que desde el 13 de octubre de 2020 todos los magistrados de la Sección se declararon impedidos para tramitar el caso, y el 12 de octubre de 2022, es decir, dos años después, la Sección Tercera declaró infundado el impedimento por el hecho de que Cabello fue ternada por el Presidente y no por el Consejo de Estado.



Así, el magistrado Pedro Vanegas de la Sección Quinta rechazó la recusación por ese argumento, ya que a Araújo y a Álvarez se les negó el impedimento en su momento. Y, como el 26 de enero de este año se le aceptó el impedimento al magistrado Carlos Moreno también de esa Sección, fue necesario llamar a conjueces para que resuelvan la otra parte de la recusación.



Audiencia en el Consejo de Estado. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Inicialmente fueron convocados por sorteo los magistrados Humberto Sierra Porto, exmagistrado de la Corte Constitucional y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y Alejandro Venegas, abogado de la Universidad del Rosario y conjuez de las altas cortes varios años. El pasado 28 de junio, en documento conocido por este diario, Sierra Porto se declaró impedido para conocer del proceso.



“Lo anterior, por cuanto, me presenté como candidato al cargo de Procurador General de la Nación durante el mismo proceso de selección en el cual la doctora Margarita Leonor Cabello Blanco fue electa”, indicó. Por eso, la Sala dispuso sortear a otro conjuez.

Luis Alberto Álvarez, magistrado. Foto: Consejo de Estado

Los magistrados recusados, Araújo y Álvarez, presentaron el 14 de junio un escrito pidiendo desestimar ese recurso diciendo que no es cierto que haya conocido de este caso en una “instancia anterior”, como se alega, porque las demandas de nulidad son de única instancia y su participación en la Sala Plena que ternó a Juan Carlos Cortés es un trámite electoral y no judicial.



“El participar como miembros de la Sala Plena del Consejo de Estado en la integración de la terna para la elección del procurador general de la Nación, no puede entenderse como una instancia anterior, en tanto la función que se ejerce en esta materia no es de carácter judicial sino electoral, por lo que, no puede ser considerada como un grado jurisdiccional distinto”, indicaron.



Lo que alega la demanda

La demanda que estudia el alto tribunal alega que Iván Duque como Presidente habría omitido hacer una convocatoria pública y que Cabello fue elegida “a dedo” y afectando el principio de separación de poderes porque supuestamente “la señora Margarita Cabello (quien fue ministra de Justicia de Duque) es un agente político directo del Presidente de la República, en el organismo de vigilancia y control de la Presidencia de la República y un agente político indirecto del Senado de la República, quien la eligió como Procuradora”.



En el proceso, ya le tocó al presidente Gustavo Petro responder los alegatos y esta entidad respondió que no hay un procedimiento o reglamento en la ley para que el Jefe de Estado elija a su candidato para Procurador.



“El Primer Mandatario, por ende, escoge según su criterio personal al aspirante que reúna las calidades requeridas y que esté en capacidad moral y profesional para regir al Ministerio Público, y en tal virtud lo presenta a consideración del Senado de la República, como autoridad encargada de su posterior elección”, indicó la Presidencia.



Alejandra Bonilla Mora

Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET

alebon@eltiempo.com

