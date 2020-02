Ratifican sanción por desacato contra el general (r) Nicacio Martínez

El general en retiro Nicacio Martínez, comandante del Ejército hasta diciembre del año pasado, tendrá que pagar la sanción de un salario mínimo mensual vigente que le impuso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por desacato a un fallo de tutela.

Así lo decidió el Consejo de Estado, que rechazó la acción de tutela con la que Martínez buscaba dejar esa sanción sin efecto.



La sanción obedece a que, en agosto del 2016, el Ejército se vio en la obligación de desacuartelar a un soldado, expedir su libreta militar y autorizar que se le practicara una cirugía de rodilla. Pero al parecer no se cumplieron los requerimientos para que la Unidad de Sanidad del Ejército le prestara esos servicios.



Por estos hechos, se impuso la sanción a Martínez como comandante del Ejército.



Aunque la sanción inicial del tribunal de Cundinamarca era de dos salarios mínimos, luego el Consejo de Estado, en su sección Quinta, la redujo a uno.



En su acción de tutela, el general (r) Martínez argumentaba que la responsabilidad era de la Dirección de Sanidad y no de la comandancia del Ejército, y que Sanidad sí había cumplido las órdenes impartidas.



Pero el Consejo de Estado dijo que quedó evidenciado el incumplimiento porque no se le practicaron al soldado todos los exámenes que requería para su cirugía de rodilla, y que por eso no era posible levantarle la multa.



