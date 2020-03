Mantienen condena contra empresa constructora del Metro de Medellín

La Empresa de Transporte Masivo del Valle del Aburrá Ltda. (Etmva) deberá pagar más de 3.000 millones de pesos como indemnización a los municipios del Valle de Aburrá por la ocupación de unos predios necesarios para la construcción del Metro de Medellín.



Se trata de unos terrenos en el norte y el sur del Valle de Aburrá para canalizar y proteger las áreas del río Medellín que fueron necesarias para la construcción del metro de la capital antioqueña.

Así lo determinó el Consejo de Estado, a quien correspondió resolver la solicitud de revisión extraordinaria que había interpuesto la empresa contra la condena que en 2012 ya le había dictado ese alto tribunal.



Todo el proceso empezó por un convenio celebrado el 4 de noviembre de 1986 entre los Municipios Asociados del Valle del Aburra (Masa) y la Etmva para entregarle parte de los terrenos. En 1991 Masa interpuso una demanda alegando incumplimiento del convenio porque la empresa, decían, no cumplió los términos de adquisición de los terrenos, por lo que pedían que le restituyeran los terrenos a los municipios.



Etmva se opuso y dijo que no todos los predios que estaban reclamando los municipios en su demanda estaban ocupados, además indicaron que sí cumplieron con las obligaciones del contrato.



En enero del 2001 el Tribunal Administrativo de Antioquía, Caldas y Chocó negó la petición de la demanda, pero los municipios apelaron y en segunda instancia en 2012 el Consejo de Estado determinó que la empresa pagó y los municipios le entregaron 27.395,89 metros cuadrados de las fajas de terreno paralelas y adyacentes al Río Medellín, margen izquierda. Pero, para la construcción del Metro la empresa también ocupó otros que invadió y no pagó a los municipios.

Por esos otros predios ocupados que no hacían parte del contrato el alto tribunal lo condenó a una indemnización en favor de los municipios, pero la Corte determinó que los terrenos no serían devueltos puesto que se afectaría el interés general.



Inconforme con esta determinación, la Etmva interpuso un recurso de revisión ante el propio Consejo de Estado, con el que buscaba que se dijera que la demanda no podía prosperar porque, a su juicio, no podía concederse una reparación frente a los predios que no estaban incluidos en el convenio.



No obstante, el Consejo de Estado no le dio la razón, e indicó que la solicitud de revisión es infundada, pues lo que pretendía era que se reabriera la discusión sobre la acumulación de las pretensiones sobre los terrenos -tanto los que estaban en el contrato como las áreas fuera de este- algo debatido desde el primer momento y que incluso conocía la misma empresa, pues dijo que una demanda por incumplimiento del contrato no podía usarse para pretender el pago por terrenos ajenos al contrato, como medio de reparación.



Así las cosas, como el alto tribunal no concedió la revisión de su caso, la empresa que gestionó la construcción del Metro tendrá que pagarle la reparación a los municipios del Valle de Aburrá.

