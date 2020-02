Mantienen archivado proceso contra fiscal que cerró caso contra Char

La Corte Suprema de Justicia confirmó una decisión de mayo del año pasado, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, que precluyó una indagación que se seguía en contra de la fiscal 29 de esa ciudad por no haber continuado un proceso penal contra el exalcalde Alejandro Char por supuesta participación en política.

El caso se inició por una denuncia que en el 2010 Luis Escorcia León presentó en contra del entonces alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub por supuesta participación en política. En esa denuncia se adjuntaron imágenes en las que se ve a Char en compañía del entonces candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras.



En el 2013 la fiscal decidió archivar la indagación contra Char. Esto llevó a que en abril del 2015 el hombre que presentó la denuncia radicara un proceso contra la fiscal alegando que incurrió un supuesto prevaricato por omisión.

Pero el 11 de mayo la Fiscalía consideró que se debía archivar también la denuncia contra la fiscal por "atipicidad del hecho investigado". Según la Fiscalía, la denuncia de Escorcia León en contra de la fiscal no tenía sustento pues, aunque el ciudadano dijo que el caso que él había presentado contra Char se encontraba en los "anaqueles de la Fiscalía", según los investigadores en ese proceso sí se adelantaron diligencias de investigación tras las cuales la fiscal decidió luego decretar el archivo.



En el caso se tuvo en cuenta que la fiscal sí había adelantado diligencias de policía judicial e hizo una inspección en las oficinas de Telecaribe -medio que había transmitido la noticia que llevó a que Escorcia interpusiera su demanda contra Char por supuesta intervención en política-, para establecer si él había realizado manifestaciones públicas relacionadas con la campaña política de Vargas Lleras.



Según el proceso, tras los diferentes informes la fiscal determinó que Char "no intervino en manifestaciones políticas, pues consideró que este se limitó a acompañar al candidato Vargas Lleras por un recorrido que hizo en la ciudad, motivo por el que dispuso el archivo de las diligencias".



La Corte encontró que la fiscal adelantó varias actuaciones para investigar la denuncia que el ciudadano interpuso contra Char, incluso, dice el alto tribunal, ordenó actividades de investigación de las que "se evidencia un marcado interés en obtener los elementos de prueba relacionados con las grabaciones de una visita que hizo un candidato presidencial acompañado por el entonces indiciado y que había sido transmitida por un canal local del que no recibió oportuna colaboración".



El alto tribunal asegura que, de acuerdo a las diligencias que realizó la fiscal, se puede concluir que ella "no permaneció inactiva" frente a la denuncia que tenía contra Char.



Pero además, el alto tribunal dice que una cosa es alegar el prevaricato por omisión, que significa que, a juicio del denunciante, la fiscal no cumplió sus funciones en la investigación que tenía en su despacho contra Char, y otra muy diferente es asegurar que ella incurróI en un prevaricato por acción por la decisión que ella tomó, que fue la de no continuar la investigación contra el exalcalde Char.



Sobre esta última situación no hay ninguna denuncia contra la fiscal, por lo que si el ciudadano pretende cuestionar el resultado de su decisión, debió radicar en contra de la fiscal un caso por prevaricato por acción.



Por eso, el alto tribunal asegura que se mantiene la decisión de archivar el proceso contra la fiscal por prevaricato por omisión, "sin perjuicio de que la Fiscalía considere indagar sobre la presunta ilegalidad de la orden de archivo por las razones alegadas por el impugnante".



