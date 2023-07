El exparamilitar Salvatore Mancuso, recientemente nombrado como gestor de paz, lanzó una crítica a la magistrada de Justicia y Paz Alexandra Valencia Molina quien firmó la decisión de la semana pasada que negó su pedido de libertad condicional indicando, entre otros, que el procesado ha pedido ser deportado a Italia cuando todavía debe cumplir el requisito de reintegración ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización en Colombia.



En esa decisión, además, la magistrada Valencia advirtió a la Jurisdicción Especial para la Paz que las recientes declaraciones que este hizo ante esa justicia no tienen elementos nuevos y recordó que en su contra pesa una orden de extradición a Colombia.

En una carta de cuatro páginas, Mancuso asegura que Valencia "ha negado injustificadamente" su libertad, dice que ya pagó la pena impuesta en el mecanismo de Justicia y Paz e insiste en que lleva preso 17 años.



"Presumir infundadamente la magistrada Valencia, que dejarme en libertad pone en riesgo mi comparecencia y cumplimento de la aplicación de la Ley 975 de 2005 y de mis obligaciones con la justicia colombiana, demuestra un prejuicio inaceptable", dijo.



"La magistrada Valencia advierte a la JEP que la verdad aportada no es nueva. Esta conducta no es simplemente indelicada, es una interferencia flagrante en una justicia prevalente, que traspasa los límites de la independencia de la justicia y su función judicial, demostrando una desconexión palpable con la metodología y la ruta de trabajo establecida por la JEP", expresó.

También dijo que no es cierto que haya amenazado a Valencia y señaló que su petición y designación como gestor de paz, "no tienen nada que ver con los procesos judiciales, ni se agotan con la etapa jurídica derivada del proceso de negociación con las AUC, sino con mi responsabilidad hacia la agenda de paz del gobierno nacional y de la no repetición".



En una petición enviada a la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Judicatura, la JEP y la Fiscalía, Mancuso pidió que le informen si la magistrada Valencia ha compulsado copias en su contra para investigarlo por haberla amenazado.



Además, solicitó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que informe en cuantas audiencias ha participado desde la implementación de la Ley 975 de 2005 y a cuantas no ha asistido sin justificación.

Cabe recordar que la Corte Constitucional estudia una ponencia que pide la libertad del exparamilitar Mancuso, al revisar una tutela que este presentó. El proyecto de fallo necesita al menos cinco votos de nueve posibles para ser aprobado.

