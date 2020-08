Magistrados que llevan 12 años en Judicatura deberán dejar sus cargos

La Corte Constitucional tomó este jueves una decisión clave para proceder a la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y terminar con la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el órgano que debe sancionar disciplinariamente a jueces, abogados y fiscales, y que lleva cinco años en interinidad, con dos magistrados que cumplen 12 años en esa corporación, a pesar de que fueron elegidos para un periodo de 8.

Esa interinidad y la situación de los magistrados Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria —que superaron desde hace rato su periodo, pero que no se han ido— fueron analizadas este jueves en su sala plena por la Corte Constitucional.



El alto tribunal evaluó una tutela del Consejo Superior de la Judicatura contra el Consejo de Estado sobre la conformación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que debía reemplazar a la Sala Disciplinaria de la Judicatura.



Por ocho votos contra cero, la Corte tumbó la decisión por medio de la cual el Consejo de Estado había anulado la convocatoria para elegir a los magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial. Contrario a lo que dijo el Consejo de Estado cuando tumbó las convocatorias, para la Corte no se necesitaba ni una ley ni una norma estatutaria que regulara la elección de los siete magistrados que deben conformar este organismo.



Aunque el alto tribunal no ha dado a conocer oficialmente su decisión, fuentes de la Corte Constitucional le explicaron a EL TIEMPO que esto significa que antes del 20 de diciembre el Congreso tendrá que integrar la Comisión, conforme al artículo 257 A de la Constitución, que fue el que creó a este organismo que debía reemplazar a la Sala Disciplinaria de la Judicatura.



Como según la Corte no se necesita de una ley reglamentaria sobre la convocatoria, entonces se mantiene lo que dice el artículo 257 A de la Constitución, en el sentido de que la elección se dará tras una "convocatoria pública reglada" en la que la gerencia de la rama judicial debe presentar cuatro ternas al Congreso para que elija, y el Presidente de la República debe enviar tres ternas.



Una importante consecuencia de esta decisión, explicaron fuentes de la Corte, es la salida de los magistrados Garzón y Sanabria de la Sala Disciplinaria de la Judicatura. En la parte motiva de la decisión, la Corte deja claro que los dos magistrados deben salir de inmediato de sus puestos por "bloquear" la integración de la Comisión de Disciplina Judicial.



Para la Corte, explicó la fuente, está claro que un periodo de un magistrado superior a 8 años es inconstitucional y, por lo tanto, esa conducta es contraria al ordenamiento jurídico. Incluso, aseguran las fuentes, esto podría generar una responsabilidad penal, fiscal y disciplinaria.



En la votación participaron ocho magistrados (siete titulares más el magistrado auxiliar Richard Ramírez). La única que no votó porque se le aceptó un impedimento fue la magistrada Cristina Pardo. (Lea también: ¿Quiénes son los magistrados señalados de supuesto acoso sexual?)

La 'invitación' a apartarse

Antes de evaluar la tutela, el alto tribunal tuvo que resolver un escollo que se presentó a última hora. Un ciudadano llevó ante los magistrados una "invitación" para que se declararan impedidos cinco de los nueve que deben valorar el tema: Cristina Pardo Schlesinger, Alejandro Linares Cantillo, Diana Fajardo Rivera, Antonio José Lizarazo Ocampo y José Fernando Reyes Cuartas.



La invitación señala que supuestamente tienen un conflicto de interés, algo que algunos magistrados han considerado 'sui géneris', pues no existe tal figura de invitación. Lo único que podría llevar a que un magistrado se aparte de un caso es una recusación directa que sea aceptada, o un impedimento manifestado por el mismo juez.



Según el ciudadano, el conflicto de interés se daría porque supuestamente la convocatoria para su elección debió haber sido reglamentada por una ley. Ese fue precisamente el argumento por el cual el Consejo de Estado anuló en el 2018 la convocatoria de la Judicatura para elegir a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Ante la Corte llegaron las consideraciones de magistradas como Fajardo, quien le dijo al alto tribunal que considera que no está impedida en este caso. En primer lugar, dijo Fajardo, porque lo que se está aquí discutiendo específicamente es la conformación de la Comisión de Disciplina Judicial. Y en segundo lugar, porque su designación como magistrada está en firme y ya transcurrió el tiempo de caducidad para activar un medio de control de nulidad electoral.



La invitación del ciudadano para que los magistrados se apartaran fue declarada improcedente y por eso participaron en la votación, excepto Pardo, porque se le aceptó un impedimento.

La discusión sobre la interinidad

El contexto de esta tutela de la Judicatura se debe explicar desde el 2015. Ese año, con la reforma de equilibrio de poderes, se estableció que la Sala Disciplinaria de la Judicatura debía ser reemplazada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.



Sin embargo, esta Comisión aún no se ha conformado porque faltó una reglamentación por medio de una ley para elegir a sus siete miembros. Ese fue el argumento con el que el Consejo de Estado anuló las convocatorias que había hecho el Consejo Superior de la Judicatura para elegir a cuatro magistrados, así como el decreto con el que el presidente también hizo la convocatoria para elegir a los otros tres magistrados de esa Comisión de Disciplina Judicial.



Por esa situación, la Sala Disciplinaria se ha mantenido en interinidad, y magistrados como Garzón y Sanabria ya suman 12 años atornillados en sus despachos, afirmando que no pueden abandonar el puesto porque eso les implicaría una investigación disciplinaria. Otros cinco miembros de la Sala fueron elegidos por Garzón y Sanabria en provisionalidad.

Contra esa decisión del Consejo de Estado, la Sala Administrativa de la Judicatura interpuso una tutela, considerando que no se necesitaba de ninguna ley para poder realizar las convocatorias para elegir a los miembros de la Comisión. Esa tutela llegó a la Corte Constitucional en agosto del año pasado, y fue revisada por la magistrada Gloria Ortiz.



Con la decisión de la Corte Constitucional, se debe dar paso a reanudar la elección de los magistrados que tienen que llegar a ese organismo y ocupar los puestos que hoy tienen Garzón, Sanabria y los otros 5 magistrados provisionales.



