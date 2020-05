Magistrados evaluarán decreto de impuesto del 10 y 15 % a funcionarios

En una decisión virtual, nueve conjueces que había designado la Corte Constitucional rechazaron de forma unánime los impedimentos que habían presentado los nueve magistrados del alto tribunal para apartarse del estudio del decreto 568 del 2020 que crea un impuesto solidario para funcionarios públicos que ganen más de 10 y 15 millones de pesos.

Según ese decreto 568, el dinero será para ayudar a la clase media y a los trabajadores independientes que se han visto afectados por la pandemia de coronavirus.



Así, establece que los funcionarios que ganen más de 10 millones deberán aportar un 10 por ciento de su sueldo, por tres meses, y quienes ganen más de 15 millones, un 15 por ciento, dinero que irá al FOME, que es el fondo creado para la pandemia.

Aunque los magistrados se habían declarado impedidos, pues este decreto implica que ellos también tendrán que donar un 15 por ciento de su sueldo, los conjueces determinaron que no hay razones para apartarlos del estudio del caso.



En consecuencia, este lunes los magistrados repartirán el decreto para establecer en qué despacho queda su revisión y quién será el ponente con el fin de determinar si este impuesto solidario es o no constitucional.



Los conjueces que decidieron mantener a los 9 magistrados con la evaluación del decreto y consideraron que no estaban impedidos son: Luís Fernándo López Roca, Jorge Gabino Pinzón Sánchez, Mauricio Piñeros Perdomo, Natalia Ángel Cabo, Julio Andrés Ossa Santamaria, Marco Tulio Gutiérrez Morad, Juan Carlos Henao Pérez, Emilsen González de Cancino, y Rodrigo Uprimny Yepes.



JUSTICIA