Magistrados denunciados por acoso piden llevar caso a C. de Acusación

Tras una reunión extraordinaria, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura pidió que denuncias que involucran a tres magistrados en casos de acoso laboral y sexual vayan a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.



Estas denuncias sobre la sala disciplinaria, publicadas por el diario Vanguardia, se conocen semanas después de que un informe elaborado por Usaid reveló que dentro de la Corte Constitucional habían ocurrido casos de acoso laboral y sexual, y que las mujeres en la corte enfrentan varias barreras en un 'techo de cristal' para la realización de sus aspiraciones profesionales.

En el caso particular de las denuncias contra al menos tres magistrados de la Sala Disciplinaria, estos hechos fueron publicados por Vanguardia , que recogió los testimonios de varias mujeres sobre cómo los magistrados aprovechan su posición de poder por el cargo para hacer comentarios con connotaciones sexuales, forzar besos, tocar a mujeres y hasta pedir encuentros sexuales a cambio de supuestos beneficios laborales.



En particular las denuncias señalan con nombre propio a los magistrados Fidalgo Javier Estupiñán, Camilo Montoya Reyes y Pedro Sanabria -quien además completa 12 años en el cargo, pese a que los periodos de magistrados son de 8-.



Según lo publicado por Vanguardia, estas denuncias ya habían sido puestas en conocimiento de la Sala Disciplinaria y no se tomaron acciones al respecto, por el contrario, afirman las mujeres a las que cita el medio, los hechos fueron encubiertos.

Sobre estas graves denuncias, la Sala Disciplinaria indicó que, por petición de los magistrados involucrados en supuestos hechos de acoso laboral y sexual publicados con Vanguardia, solicitaron que se envié la noticia publicada por Vanguardia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por cuanto es la competente para investigar penal o disciplinariamente a los magistrados.



Igualmente la Sala pidió a Vanguardia que envíe a la Comisión se Acusación "las pruebas que tenga en su poder y que dieron origen a la noticia, para que se adelante una investigación integral e imparcial que permita esclarecer los hechos de la nota de prensa y así las partes puedan ejercer sus derechos de defensa y contradicción".



Y concluyó diciendo que, contrario a lo narrado por las mujeres que hablaron con el medio de comunicación, la corporación "no ha conocido ninguna queja de este tipo y que siempre los honorables magistrados están y estarán prestos a atender cualquier requerimiento por parte de la autoridad competente".

