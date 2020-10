5 magistrados de polémica Sala de Judicatura quieren repetir

Este martes se conocieron los nombres de los candidatos para las ternas, que deben hacer tanto el Presidente Iván Duque como el Consejo Superior de la Judicatura, de las cuales el Congreso elegirá a los nuevos magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, órgano que disciplina a jueces, abogados y fiscales. Esa comisión debió remplazar, desde 2016, a la Sala Disciplinaria de la Judicatura, pero solo hasta este año una decisión de la Corte Constitucional destrabó ese proceso.



Sin embargo, la inscripción de candidatos a la Comisión no cerró sin sorpresas. Cinco de los 7 magistrados que actualmente tiene la cuestionada Sala Disciplinaria se presentaron en la lista de Presidencia, como aspirantes para que Duque los elija en las tres ternas que debe enviar al Congreso.

Ser trata de los magistrados Magda Acosta Walteros, Carlos Mario Cano Diosa, Fidalgo Javier Estupiñán, Alejandro Meza Cardales y Camilo Montoya Reyes.



Ellos cinco, junto con los magistrados Pedro Alonso Sanabria y Julia Emma Garzón, llamados magistrados 'eternos' porque ya se pasaron por 4 años sus periodos legales, que son de 8 años, conforman una sala que no solo ha sido cuestionada por haberse extendido, pese a su eliminación en 2015 con la reforma de equilibrio de poderes, sino por falta de transparencia.



Además, los 5 son magistrados interinos que fueron elegidos en privado por la sala plena por la Sala Disciplinaria, y no por el Congreso, como manda la ley.



De otro lado, recientemente varios de los magistrados de la Sala Disciplinaria fueron mencionados en denuncias de acoso sexual que fueron dadas a conocer por el diario Vanguardia, de Bucaramanga.

Sumado a los 5 nombres de los magistrados de esta cuestionada sala, la Presidencia tendrá que analizar otras 217 postulaciones, pues en total 220 personas enviaron su hoja de vida para ser considerada en la conformación de las tres ternas que elabora el Presidente.



La lista de todos los inscritos, que puede consultar aquí, estará publicada durante 3 días hábiles para que luego, dentro de los 5 días hábiles siguientes, se recibirán observaciones y apreciaciones de la ciudadanía sobre los postulados.



Entre el 3 y el 9 de noviembre, la Presidencia publicará la lista de preseleccionados, a quienes escuchará en entrevista del 10 de noviembre al 12 de noviembre. Por último, el 13 de noviembre se conocerán los nombres de los ternados, que serán remitidos al Congreso.

Por el lado del Consejo Superior de la Judicatura (antes llamado Sala Administrativa), también cerró ya la etapa de inscripción. Ese organismo recibió 367 nombres para las 4 ternas que debe conformar.



La lista de todos los inscritos estará publicada hasta el 26 de octubre, para recibir, hasta el 3 de noviembre, los conceptos de la ciudadanía.

La Judicatura publicará su preselección el 5 de noviembre, y escuchará en entrevistas públicas a esos candidatos hasta el 12 de ese mes. El 17 de noviembre estarán conformadas sus cuatro ternas.



De acuerdo con la decisión con la que en agosto pasado la Corte Constitucional destrabó la conformación de la Comisión de Disciplina Judicial, esta deberá quedar conformada antes del 20 de diciembre de este año.

La razón por la que hasta el momento no había podido conformarse la Comisión es que el Consejo de Estado consideró que hubo errores en las convocatorias públicas que para tal fin habían hecho, en su momento, la Judicatura y la Presidencia, y las tumbó.



No obstante, la Judicatura interpuso una tutela contra ese fallo y el recurso fue revisado por la Corte Constitucional que el 27 de agosto de este año determinó que, contrario a lo dicho por el Consejo de Estado, la convocatoria pública no requería de una ley estatutaria.

