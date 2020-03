Magistrados piden al Presidente no enviar ternas para reemplazarlos

Aunque un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado había abierto un camino para resolver la interinidad en la que está desde 2015 la Sala que sanciona a jueces, fiscales y abogados en el país, un derecho de petición interpuesto por dos de los magistrados de esa Sala se atravesó en el camino.



Se trata de los magistrados Julia Emma Garzón y Pedro Sanabria, quienes a pesar de que los periodos de un magistrado son de 8 años, ya llevan 12 sentados en sus despachos.



Ambos hacen parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, órgano que fue eliminado con la reforma de equilibrio de poderes en 2015 (acto legislativo 02 del 2015), y pese a ellos sigue funcionando.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el órgano que debe remplazar a la Sala, no ha podido comenzar a funcionar debido a que errores en la reglamentación para elegir a sus miembros llevaron a que el Consejo de Estado anulara esa convocatoria a finales del 2017.



Un concepto -que no es vinculante- de la Sala de Consulta del Consejo de Estado le dio luces al Gobierno sobre qué hacer con la Sala Disciplinaria, y frente a una consulta elevada por el Departamento Administrativo de Presidencia de la República, dijo que el presidente Iván Duque puede proceder a enviar al Congreso las siete ternas para que el Legislativo elija a los remplazos de quienes están hoy en la Sala Disciplinaria.



Pero más se demoró el concepto en ser público -perdió la reserva el pasado 16 de enero- a que los magistrados García y Sanabria le dijeron al presidente Duque, en un derecho de petición enviado el pasado 22 de enero, que no los remplace.

En su petición al presidente Duque, los magistrados le dicen que la reforma de equilibrio de poderes estableció que los magistrados de la Sala Disciplinaria ejercerán su función hasta que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por lo que pese al concepto del Consejo de Estado, tienen "derecho" a seguir en su cargo.



"Por lo anterior, nuestra permanencia obedece a una norma constitucional y no legal, pues fuimos elegidos como tales en propiedad por el Congreso de la República, como nominador para un periodo de 8 años, pero antes de vencerse nuestro periodo entró en vigencia el acto legislativo 02 del 2015 que estableció que los miembros de la Comisión de Disciplina se elegirán previa convocatoria pública reglada, lo que generó que se extendiera transitoriamente nuestra actividad judicial", dice su derecho de petición.

Le solicitamos abstenerse de enviar las ternas hasta que se de lo ordenado en el acto legislativo 02 del 2015 (...) solicitando sean respetados nuestros derechos fundamentales FACEBOOK

TWITTER

Los magistrados Garzón y Sanabria también citaron en su carta -en la que piden ignorar el concepto del Consejo de Estado que sugiere su remplazo- que el Consejo de Estado en 2018 y 2017 ha fallado a su favor y les ha "reiterado derechos subjetivos".



Así, le pidieron al presidente "abstenerse de enviar las ternas hasta que se de lo ordenado en el acto legislativo 02 del 2015, es decir, 'hasta el día en que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial', solicitando sean respetados nuestros derechos fundamentales y en ejercicio de las funciones públicas".



Aunque el concepto del Consejo de Estado le responde al Gobierno que debe enviar las ternas para que el Congreso elija en propiedad a los magistrados, esta solución no es propiamente para conformar la Comisión de Disciplina Judicial, pero sí resolvería la provisionalidad de la Sala Disciplinaria. Esto porque, dijo esa corte, la permanencia indefinida en los cargos se convierte en un privilegio personal de cada uno de los actuales magistrados, algo que está prohibido.



La regulación para la elección de los miembros de la Comisión es tramitada en la actualidad mediante un proyecto de ley que cursa su trámite en el Congreso.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET