En un documento de dos páginas, el magistrado Alejandro Linares Cantillo manifestó a la Sala Plena de la Corte Constitucional un impedimento para conocer una demanda contra el impuesto a las bebidas azucaradas, aprobado en el Congreso en el marco de la reforma tributaria del año pasado.



La demanda presentada por la abogada Myriam Anaya Sánchez le correspondió por sorteo al despacho del magistrado Linares Cantillo.

"Acorde con los derechos de que gozan todos los colombianos a tener un juez neutral, sin que existan razones que puedan afectar la confianza depositada en ellos por la Constitución y la ley para proferir un fallo imparcial, pongo de presente ante los magistrados que integran la Sala Plena, para que, en ejercicio de sus competencias, adopten la decisión que mejor corresponda a la transparencia y lealtad institucional, las siguientes circunstancias", señala el magistrado en la carta.

Protesta contra el impuesto a las bebidas azucaradas. (Foto de archivo) Foto: Gloria Inés Arias

Luego de explicar los artículos demandados, Linares señala: "Desde 1977 padezco de diabetes mellitus tipo 1 (DM1). En ese sentido, un pronunciamiento de la Corte en torno a la imposición tributaria sobre las bebidas ultraprocesadas azucaradas" podría desincentivar la producción, la venta y llevar al retiro de inventarios de productos que contienen "azúcares añadidos monosacáridos y/o disacáridos que se adicionan durante el procesamiento de alimentos o se empaquetan como tales que se consideran nocivos para quienes padecen de diabetes mellitus".



Por ello le pidió a sus compañeros de Sala que estudien su impedimento para determinar si resulta fundado teniendo en cuenta la causal de “tener interés en la decisión”.



En caso de declararse fundado el impedimento, la demanda tendría que pasar a otro magistrado y se tendría que nombrar un conjuez.



La demanda

En la demanda presentada a la Corte se cuestiona la constitucionalidad del artículo 54 de la Ley 2277 de 2022, por violación del artículo 161 de la Constitución, así como del artículo 187 de la Ley 5 de 1992.



En ese artículo se establece un impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas y en la demanda se habla de vicios en el trámite de la norma.



Se señala que, en la conciliación de la reforma tributaria, se abordaron las discrepancias surgidas entre el texto aprobado por la Cámara de Representantes y el texto aprobado por el Senado, y se acogió una redacción específica.



"En el caso que nos ocupa, la comisión accidental de conciliación tuvo que dirimir las discrepancias específicas que surgieron dentro del acápite relativo al impuesto de bebidas azucaras. Dichas discrepancias se dieron en el inciso sexto del artículo 513-1 y en un producto y subpartida previsto en el inciso séptimo del mismo artículo", se lee en la demanda.



El recurso explica que existían redacciones y contenidos diversos en los textos de Cámara y Senado y que la comisión accidental de conciliación optó por acoger la redacción propuesta por la segunda. Esto respetaría el límite a la competencia funcional de dicha comisión; "sin embargo, al existir dicha discrepancia, no basta con que se adopte un texto, sino que debe contarse con la participación del (la) autor(a) del proyecto, de los (las) ponentes, de quienes formularon reparos al proyecto" y que esto no sucedió.



Por eso se pide a la Corte declarar la inconstitucionalidad del artículo demandado.

