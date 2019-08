Magistrado iría a EE. UU. para recaudar testimonio en caso Santrich

El magistrado de la sala de instrucción que tiene a cargo la investigación por narcotráfico contra el exjefe de las Farc Jesús Santrich está planeando viajar a Estados Unidos para obtener el testimonio de Marlon Marín, quien se encuentra detenido en ese país y ha señalado al exguerrillero en hechos de narcotráfico cometidos supuestamente después del proceso de paz.

El caso contra Santrich, que es investigado por la Corte Suprema de Justicia porque la Sala Penal del alto tribunal consideró que el exguerrillero tiene fuero de congresista, está en manos del magistrado Misael Rodríguez, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte.



Rodríguez tiene pendiente viajar a Nueva York entre el 5 y 6 de septiembre para poder practicar las pruebas y reunir el testimonio de Marín.



Marlon Marín, sobrino del exjefe de las Farc Iván Márquez, ya declaró en el pasado contra Jesús Santrich ante la Fiscalía General de Colombia. Ese testimonio en el que Marín señaló a Santrich de supuestamente coordinar en cuatro reuniones un envío de 10 toneladas de cocaína al exterior y de tener contacto con las disidencias del sur para dicha finalidad, fue tenido en cuenta por la Corte Suprema para abrir el proceso penal contra Santrich.

Hasta ahora, la Sala de Instrucción ha avanzado en realizar los trámites de cooperación y los mecanismos diplomáticos para poder tener acceso a ese testimonio, clave en el caso contra Santrich, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia.



Esta es la segunda vez que se establece una fecha para recaudar la declaración de Marín, así que la posibilidad de que el magistrado escuche al sobrino de Márquez dependerá de que la cooperación con las autoridades estadounidenses funcione.



El pasado 9 de junio, aunque estaba programada escuchar a Marín por videoconferencia, esa diligencia no se pudo realizar porque, según la Corte, "no se alcanzó a tramitar todo el procedimiento que se requiere ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos".



Hace más de un mes, el 9 de julio, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Santrich, después de que el exguerrillero abandonó sus escoltas en Cesar y, al parecer, salió del país. La captura se ordenó porque Santrich no asistió a la indagatoria que tenía prevista para ese día en el alto tribunal, pues del exguerrillero no se tienen noticias desde el pasado 30 de junio.



La Corte ordenó iniciar todos los trámites para lograr la captura de Santrich, y remitió la orden de captura a la oficina central de Interpol para activar el trámite de publicación de circular roja, la cual significa que podría ser capturado en cualquiera de los países donde funciona este organismo.



JUSTICIA