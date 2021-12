Magistrado propone sistema internacional para atender desastres y pandemias

En el marco de la edición 27 del Congreso Mundial de Derecho (World Law Congress) que se realiza en Barranquilla, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez Najar aseguró que es necesario crear un sistema internacional para la prevención, atención y rehabilitación de las comunidades afectadas por las calamidades públicas como la pandemia de covid-19.



El jurista propuso que ese sistema internacional incluya la reconstrucción de zonas afectadas y la atención de las calamidades públicas resultados de las pandemias, por lo que también se debe crear un fondo internacional que financie estas acciones a nivel global "para que la humanidad no tenga que seguir esperando la caridad y la limosna públicas”.

Los desastres naturales afectan en una semana o en días a comunidades

de varios países, motivo por el cual no demandan únicamente respuestas

nacionales, sino la mirada de la comunidad

En la exposición, Ibáñez hizo referencia a cómo diversos hechos afectan los derechos humanos a nivel global. Por un lado, está la afectación derivada de la ocurrencia de desastres naturales como como erupciones volcánicas, terremotos, huracanes, ciclones, tsunamis, entre otros.



La afectación de derechos humanos también se ha presentado por la omisión de los seres humanos para atender las hambrunas por ejemplo; por acción directa de los hombres en los conflictos; y como consecuencia de pandemias que ha sufrido la humanidad como los casos de gripe española, ébola, la gripe H1N1 y el covid-19 que ha dejado más de 5.2 millones de personas muertas a nivel global, señaló el togado.



En criterio de Ibáñez, para los casos de desastres naturales y pandemias “que se han dado, se presentan y se seguirán siempre presentando (…) sí es posible crear sistemas nacionales, sistemas regionales, sistemas hemisféricos y sistemas internacionales de prevención para contrarrestar oportunamente sus efectos o impedir su extensión y para que en caso de ocurrencia se preste oportunamente la atención a las víctimas, lo mismo que para adelantar los procesos de rehabilitación para la comunidad como para las zonas afectadas”.



El jurista indicó que sistemas de prevención de desastres y atención a víctimas, sumados a sistemas de educación, podrían disminuir los efectos de este tipo de hechos, como sucede ya en muchos países como Colombia, y señaló que ante hechos o desastres que traspasan fronteras, es necesario crear redes internacionales.

“Una organización que diseñe planes para la prevención y atención de los desastres y que adelante estudios científicos en relación con las pandemias y su eventual repetición, un sistema integrado de información, porque ya sabemos dónde pueden ocurrir los desastres naturales y las epidemias que luego se expanden hasta convertirse en pandemias”, dijo.



Según expuso, se trataría, al mismo tiempo, de “un sistema que planee cada una de las operaciones que se van a desarrollar en situaciones de desastre; una organización que planee y ejecute planes de contingencia; que administre los sistemas de alarmas y de comunicaciones; que haga un manejo adecuado de las situaciones específicas del desastre o de calamidades, comenzando por la declaratoria misma del desastre o la calamidad y la convocatoria de la ayuda de la comunidad internacional, o una organización que, inclusive, tome acciones directas para evitar mayores problemas”.



Para Ibáñez esa organización necesitaría una forma de manejar las ayudas para frenar lo que denominó “una hipocresía internacional” cuando se trata de ayudar a terceros cuando hay desastres naturales. “Tratan de aparecer como los primeros que llegan con las ayudas que en ningún momento sirven para nada”, dijo al indicar que esa gran organización internacional que propone también debería liderar los estudios científicos y la producción de vacunas.



“Así mismo, se requiere un sistema internacional que cree un instrumento muy importante que actualmente no existe en el mundo, esto es, un fondo internacional para el financiamiento de los programas de prevención, de atención y de rehabilitación de las comunidades y al mismo tiempo de las zonas afectadas por los desastres o las calamidades públicas”, dijo.



Según expuso el jurista en el World Law Congress, solo cuando ocurren desastres se crean las instituciones encargadas principalmente de la reconstrucción y “para la atención aún se vive de la caridad y de la limosna internacional”.



“No puede una sociedad, una comunidad local y mucho menos la comunidad internacional seguir viviendo de la caridad o de la limosna pública en materia de desastres naturales y de calamidades públicas, así como tampoco será capaz un solo Estado o una sola nación, con sus propias autoridades y recursos, de manejar los programas que se deban ejecutar para atender en un momento dado la prevención o la atención de los desastres o las calamidades producidos por los fenómenos naturales o las epidemias y pandemias que se extienden por varios países y aún en varios continentes”, dijo.



En criterio de Ibáñez, este es un problema universal porque los desastres de la naturaleza no son desastres de las localidades y por eso consideró que se puede entender “como un derecho de tercera generación que todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a no padecer los efectos dañosos generados por las calamidades derivadas de los desastres de la naturaleza o de las pandemias con el objeto de poder desarrollarse plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales”.



El jurista precisó que el sistema internacional es necesario ya que esta comunidad tiene la obligación de preservar la vida y bienes de las personas y, por tanto, buscar fórmulas más adecuadas para conjurar hechos de estas magnitudes.



"El mundo no puede seguir esperando. Los Estados no pueden seguir legislando bajo el golpe de las catástrofes y las calamidades y después de percibir el drama humano bajo el espectro de la muerte. Por lo tanto, la comunidad internacional debe poseer la estructura legal, operativa, financiera y humana, en orden a identificar las amenazas de la naturaleza y la prevención técnica para establecer los niveles de riesgo en cualquier parte del mundo, para evitar los efectos de los desastres, y debe contar con los recursos necesarios para atender los desastres que se presenten", insistió.

