Magistrado Francisco Farfán denuncia a Cielo Gnecco por calumnia

La Sala Especial de Instrucción, de la Corte Suprema de Justicia, se pronunció este jueves 19 de octubre con relación a la presunta filtración de información reservada para favorecer al clan Gnecco.



Según una investigación revelada por Noticias Caracol, el magistrado Francisco Farfán, habría avisado al clan político del Cesar sobre unas supuestas interpretaciones que en 2019 cursaba sobre los miembros de la familia.

Ante esos señalamientos, el magistrado Farfán anunció una denuncia penal contra Cielo Gnecco, por calumnia.



"En mi condición de magistrado de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y ciudadano titular de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de 1991, me permito presentar ante el órgano de persecución penal denuncia contra Cielo Gnecco Cerchar", se lee en el documento.



En la denuncia, además se puede leer que su despacho "ordenó a la Secretaría de la Sala, que de manera inmediata y urgente procediera a desarchivar la actuación, ya que a través de providencia AE10036-2022 de 24 de febrero de 2022, esta Corte había proferido auto inhibitorio en favor de Gnecco Zuleta, ordenando el archivo de las diligencias".

Cielo Gnecco, exprimera dama del Cesar. Foto: Gobernación del Cesar

En el documento, el magistrado Farfán califica como de "suprema gravedad y trascendencia" los hechos descritos en el informe noticioso, "pues no sólo muestran o dejan al descubierto una estrategia de desprestigio, fraguada contra un funcionario judicial, como actuación absolutamente ilegal, antijurídica y delictiva, derivada de que materialmente CIELO GNECCO realizó señalamientos delictivos en mi contra, en el contexto de la grabación antes transcrita, para ambientar un montaje, y agredir la credibilidad y legitimidad de la Corte Suprema de Justicia, procurando desprestigiar a uno de sus miembros, sin fundamentación fáctica de ninguna naturaleza".



Indicó además. "No es cierto que le haya enviando ninguna razón a CIELO GNECCO para comunicarle que tanto ella como su sobrino José Alfredo Gnecco estaban siendo objeto de una interceptación de comunicaciones ordenada por mi Despacho".



El magistrado también deja de presente que "nunca he tenido conversación alguna" con Cielo Gnecco, ni le envió razones con terceros.



"Resulta además contrario a la lógica y al sentido común, pues si el Magistrado sustanciador ordena la interceptación telefónica como diligencia reservada, difícil resultaría creer que le comunique a los mismos interceptados que no hablen por ese medio", señaló el magistrado.

El magistrado Francisco Javier Farfán de la Sala de Instrucción. Foto: Archivo particular

El caso derivó de una indagación que que arrancó el alto tribunal contra el senador José Alfredo Gnecco Zuleta, por la presunta compra de votos para las elecciones de 2018.



De acuerdo con el noticiero, además del congresista, Cielo Gnecco -hoy prófuga de la justicia-; Luis Alberto Monsalvo Ramírez, José Jorge Monsalvo y Luis Alberto Monsalvo, tenían interceptar las comunicaciones.

La investigación

Paralelo a la denuncia del magistrado Farfán, la Corte, en pronunciamiento leído por los togados César Reyes, Misael Rodríguez, Héctor Alarcón y Marco Antonio Rueda anunció, que el magistrado Francisco Javier Farfán Molina compulsó copias a la Comisión de Acusación y la Fiscalía para que se adelante investigación en su contra y su despacho por la presunta filtración del proceso al clan Gnecco.



"El magistrado Farfán Molina, quien a su vez actuó como sustanciador de esa indagación en contra del senador Génico Zuleta, ordenó compulsar copia íntegra del radicado 53.583 a la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, así como también a la Fiscalía General de la Nación, para que, mediante las investigaciones pertinentes, se aclare tanto la conducta del magistrado como la de los servidores judiciales de su despacho e investigadores de Policía Judicial que tuvieron a su cargo el manejo del expediente y el trámite de las diligencias allí adelantadas", se lee en el comunicado de la Corte.



Además, el magistrado Farfán Molina, según el comunicado leído por los togados , anunció este jueves a la sala “su impedimento para continuar conociendo los procesos seguidos en contra del congresista José Alfredo Gnecco Zuleta”.

