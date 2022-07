Los líos del magistrado del Seccional del Meta de la Comisión de Disciplina Judicial Christian Eduardo Pinzón Ortiz no paran. No solo está en juicio ante la Corte Suprema de Justicia por presuntamente favorecer de manera irregular a jueces que debía investigar, sino que ahora fue suspendido en el cargo por un periodo de doce meses.



La decisión la tomó la Comisión de Disciplina Judicial al encontrar que Pinzón Ortiz incurrió en graves faltas a la profesión en el marco del proceso disciplinario que adelantó a Ronald Floriano Escobar, un juez de ejecución de penas de Villavicencio que en diciembre de 2013 ordenó la casa por cárcel para Hernán Darío Giraldo Gaviria, alias Cesarín, capo de la ‘Oficina de Envigado’.

‘Cesarín’, exintegrante de las Autodefensas, estaba condenado por homicidio a 20 años de prisión, se fugó tras la decisión. El juez Escobar fue condenado a seis años de prisión porque la decisión que tomó no procedía para personas con cargos tan graves como los del capo. No obstante, en el proceso disciplinario, el juez fue absuelto por el magistrado Pinzón Ortiz.



Con ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro, la Comisión de Disciplina determinó que Pinzón se extralimitó en sus funciones al no sancionar al juez Escobar. Según el fallo, esa decisión fue abiertamente contraria a la ley.



“(Pinzón) se apartó del ordenamiento legal en forma grosera y caprichosa, pues la norma de manera expresa indica cuales son los requisitos para que el exjuez Ronald Floriano Escobar concediera o no al subrogado penal solicitado (a ‘Cesarín). Con base en ello, el magistrado se extralimitó en sus funciones al presentar una nueva postura de manera contraria con el ordenamiento jurídico”, indicó la Comisión en fallo conocido por EL TIEMPO.

La entidad agregó que el magistrado desconoció la finalidad del proceso disciplinario, “la prevalencia de la justicia, así como la búsqueda infatigable de la verdad, a través de las pruebas tanto favorables como desfavorables para la investigación, desconociendo su deber funcional sin justificación alguna y afectando la administración de justicia”.



El magistrado Pinzón Ortiz está en juicio por este caso, y también por haber archivado un proceso disciplinario iniciado a la juez promiscua Municipal de San José del Guaviare, Martha Patricia Espinel quien, al parecer, resolvió varios asuntos judiciales a pesar que estaba suspendida en el cago. Aunque esa decisión fue revocada y se le ordenó a Pinzón seguir el proceso, este lo habría dilatado hasta que prescribió.

