Magistrado Rojas envía al Consejo de Estado consulta sobre su periodo

Hace dos días el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos radicó una carta ante el Consejo de Estado, en el despacho de la presidenta de ese alto tribunal Marta Nubia Velásquez Rico.

En esa carta, Rojas le pide al Consejo de Estado que la Sala Plena de esta corporación aclare cuándo debe retirarse de la Corte Constitucional.



Rojas fue elegido por el Senado como magistrado de ese alto tribunal el 10 de abril del 2013 para un periodo de 8 años, de una terna que fue integrada por el Consejo de Estado. Así, se posesionó el 2 de mayo del 2013.



Un año después, el 25 de junio del 2014, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló su elección porque dijo que algunos magistrados de esa corporación habían anunciado públicamente su intención de voto. Ante esa decisión, Rojas acató lo señalado y se retiró del cargo.



Sin embargo, el 11 de mayo del 2015, después de que Rojas presentó una tutela, el Consejo de Estado ordenó reintegrarlo a la Corte Constitucional, tumbando el anterior fallo.



En ese sentido, Rojas volvió a la Corte Constitucional y el 15 de mayo, cuando se reintegró efectivamente a sus funciones como magistrado, tras esos 9 meses y 20 días en los que se interrumpió su periodo de 8 años por la primera decisión del Consejo de Estado.



La tutela que reintegró a Rojas fue confirmada por la Corte Constitucional el 24 de mayo del 2018.



Así las cosas, teniendo en cuenta que en los 8 años para los que Rojas fue elegido hay un periodo de 9 meses y 20 días en los que no ejerció como magistrado por una decisión del Consejo de Estado que luego fue anulada, el magistrado le pidió ahora a esa corporación que aclare cuándo debe terminar su periodo. Y es que, si se definiera que debe acabar desde que se posesionó, tendría que dejar la Corte el 2 de mayo de este año.



Pero si se tuviera en cuenta el periodo en el que se interrumpió su magistratura, podría salir de la corporación el 22 de febrero del 2022.



Rojas le dijo al Consejo de Estado que la única forma de que su periodo individual de 8 años pueda desarrollarse de forma plena es reponiendo el tiempo en el que fue apartado, para que se determine que su salida se debe dar en el 2022.



"Es mi deber cumplir estricta y responsablemente con el mandato constitucional de 8 años para el cual fui elegido, pero dadas las vicisitudes expuestas solicito respetuosamente a la Sala Plena del Honorable Consejo de Estado, clarificar la fecha de terminación del mismo, con las implicaciones propias que se derivan del ejercicio de sus competencias constitucional", dice en su carta.



Finalmente el magistrado le dice a la alta corte que se someterá a la decisión que ese alto tribunal tome al respecto.



Hace un par de semanas se conoció que el Consejo de Estado ya había respondido una consulta en este sentido, pero que había sido elevada por el Gobierno. En ese concepto esa corporación señaló que Rojas no debe dejar el cargo en mayo, sino que se debía entender que su periodo individual de 8 años para el que fue elegido, "se suspende entre el día en que debió dejar el ejercicio del cargo y la fecha en la que se reintegró efectivamente a su posición".



En otras palabras, según dijo el Consejo de Estado en ese concepto, no se deben contar en su periodo los 9 meses y 20 días que Rojas no pudo ejercer como magistrado, y por lo tanto su salida sí podría darse en el 2022.



Según se ha conocido, la solicitud que está haciendo Rojas únicamente busca que se aclare el periodo, pero no que se le reintegren sumas de dinero por el tiempo que no pudo ejercer como magistrado.



