Al analizar el expediente por presunta corrupción al sufragante y concierto para delinquir contra el exsenador Arturo Char, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió imponer una medida de aseguramiento en su contra, la cual fue reparada por una de sus magistradas.



(Puede leer: Arturo Char llegó a la Corte Suprema para ampliar indagatoria por presunta corrupción)

Se trata de Cristina Lombana, quien según la revista Semana dijo que no se cumplió el "estándar probatorio" necesario para imponer una medida de aseguramiento, la cual Char cumple en el pabellón de funcionarios públicos de la cárcel La Picota.



“Consecuentemente, que por ello no había lugar a imponerle medida de aseguramiento de detención preventiva intramural, como tampoco, por cuanto los motivos esgrimidos en apoyo de la referida medida, no cuentan con la respectiva acreditación. Además, que en su totalidad se han debido decretar y practicar las pruebas solicitadas por la defensa, así como las dispuestas de oficio, incluso antes de adoptar la decisión que concita la atención, con el propósito de mejor proveer”, dice uno de los apartes de la negativa de Lombana por ordenar una medida privativa de la libertad contra Char.



(Le dejamos: El caso por el que la Policía capturó al duro de los juegos pirotécnicos en Colombia)

Facebook Twitter Linkedin

La magistrada Cristina Lombana. Foto: Archivo particular

En otro de los apartes, la togada manifestó que hasta ahora no hay prueba alguna que comprometa al exsenador en actos de corrupción electoral, y que la única persona que sirvió como fuente sobre las supuestas financiaciones y compra de votos fue Aida Merlano, "quien, a su vez, la compartió con terceros, los que luego depusieron en sentido similar con fundamento en lo afirmado por ella", dice Lombana,



Desde La Picota, cárcel de máxima seguridad ubicada en Bogotá, precisamente Arturo Char salió este lunes rumbo a la sede de la Corte Suprema en la calle 72, donde en la mañana amplió su declaración en compañía de su abogado.



En el expediente contra Arturo Char aparecen varias menciones, como la de su hermano Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla y actual aspirante a ese cargo que también habría participado y financiado un acuerdo ilegal para que la 'Casa Blanca' comprara votos para su reelección, así como para las de Aida Merlano y Lilibeth Llinás al Congreso de la República.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: