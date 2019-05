Magistrada que investigaba a Uribe pone tutela contra sus compañeros

La magistrada de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, interpuso una tutela por la decisión de hace una semana en la que sus compañeros decidieron apartarla de dos casos de investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, y en el que señalaron que hay dudas sobre su independencia por que además de ser magistrada, aún es militar activa.

Esa decisión se dio por una recusación que el senador Iván Cepeda presentó en su contra, argumentando que hace años la magistrada trabajó por un corto tiempo con el abogado Jaime Granados, quien representa a Uribe.



También, dijo Cepeda, porque al ser jueza penal militar fue subordinada del expresidente Uribe cuando él, como Presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Militares, fue su superior jerárquico.



Aunque la Corte no aceptó esos argumentos, sí encontró razones para apartarla del caso de Uribe por una tercera razón que alegó Cepeda: la magistrada sigue siendo jueza penal militar activa, lo que según el alto tribunal pone en duda su independencia para fallar en el alto tribunal.



“La calidad de comisionada de la magistrada recusada, que preserva el régimen de carrera de los oficiales del cuerpo de la Justicia Penal Militar, y conserva su rango militar y su vinculación con las Fuerzas Militares, suscita cuestionamientos en su independencia e imparcialidad judicial”, dice el fallo.

Lombana aseguró que los pronunciamientos que los magistrados de la Sala de Instrucción -César Augusto Reyes Medina, Héctor Javier Alarcón, Francisco Javier Farfán y Marco Antonio Rueda Soto- hicieron en la decisión que la aparta de esas investigaciones, "constituyen una vía de hecho".



Según la magistrada, presentó la tutela "sin mediar ningún interés particular en la instrucción de ambos procesos", y lo hizo porque no está de acuerdo con el contenido de la providencia proferida por sus colegas, ya que considera que se le vulneraron sus derechos a la igualdad, no discriminación, buen nombre, honra, debido proceso, participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.



Lombana dice que sus compañeros en dicho fallo ponen "en entredicho mi imparcialidad, independencia, buen juicio, compromiso con la justicia, decoro, ética, rigurosidad y honestidad. En suma, cuestionan mi credibilidad, principio rector del quehacer de todo jueza de la República".

La decisión de los magistrados de la Sala de Instrucción creó un manto de duda sobre la condición de Lombana como magistrada de la Corte -tribunal que la eligió el año pasado, y que en ese momento no vio problemática su condición de jueza penal militar-, y dejó dudas sobre si tendría que apartarse de más casos o de todos, además del de Uribe.



Sus compañeros cuestionaron entonces que Lombana sea miembro activo del Ejército, en grado de mayor, cargo que tenía al momento de posesionarse y que sigue teniendo. Por esto, dicen los magistrados, al estar activa como integrante del Ejército, Lombana hace parte, además de la Corte, de una institución que está adscrita al poder Ejecutivo.



En resumen, los compañeros de Lombana afirmaron que su condición de militar activa y magistrada implica un riesgo para "el aprestamiento de la justicia, el principio de confianza y la legitimidad de los fallos judiciales”.



