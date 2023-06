La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó al menos dos audiencias innominadas en las que se pediría que le devuelvan a su despacho expedientes en contra del exsenador Armando Benedetti que habían pasado a la Fiscalía General cuando el funcionario salió del Congreso y pasó a la embajada de Venezuela.



(Lea: Pensiones de mujeres: las razones de tres magistrados que se apartaron de fallo clave).



En la diligencia que se realizará ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá se propondrá un conflicto de competencias alegando que los casos deben volver a la Corte Suprema de Justicia.



(Lea: Corte rechazó denuncia de estudiante contra 'Polo Polo' por supuesto hostigamiento).

Facebook Twitter Linkedin

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia está conformada por seis magistrados. En la foto faltan dos de ellos. Foto: Corte Suprema de Justicia

La audiencia quedó para el 13 de junio y el pedido, según conoció este diario, no pasó desapercibido por sus colegas de la Sala de Instrucción del alto tribunal.



Se precisó que ese conflicto de competencia fue presentado exclusivamente por Lombana y que no fue una petición discutida o aprobada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.



(Lea: Corte no admite denuncia de María Fernanda Cabal contra Wilson Arias)De hecho, la Sala de Instrucción en mayoría no está de acuerdo con este pedido que realizó Lombana.

Los casos que pasaron a la Fiscalía cuando Benedetti dejó el Senado tienen que ver con un presunto enriquecimiento ilícito, un proceso por lavado de activos, otro por presunta corrupción en Fonade y uno más por 'chuzadas'.

justicia@eltiempo.com

@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia