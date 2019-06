Magistrada de la Corte Suprema pidió la baja del Ejército

La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Eugenia Lombana, pidió la baja del Ejército para que se le permita dejar esa institución.



La magistrada radicó su solicitud esta semana, y ahora la institución militar deberá darle trámite a su retiro. La baja se le concede de inmediato, aunque en las próximas semanas el Ejército hará el trámite administrativo en el que se la cita a exámenes médicos, se verifica que no tenga procesos disciplinarios, y que no tenga nada pendiente en la institución.

Fuentes del alto tribunal aseguran que la magistrada tomó esta decisión "a raíz las presiones que ha recibido, incluido que están promoviendo su revocatoria en la Corte Suprema".



Lombana es mayor del Ejército, institución donde cumplía funciones de jueza penal militar hasta que llegó al alto tribunal. Fue elegida el año pasado en la Corte Suprema luego de que la institución castrense le diera un permiso para prestar una comisión de servicios.



Cuando se dio su elección la Sala Plena no cuestionó su pertenencia al Ejército.

Pero esa doble condición de integrante de las Fuerzas Militares y de magistrada le trajo problemas para ejercer su cargo, pues sus mismos compañeros de la Sala de Instrucción la apartaran de las investigaciones que se llevan contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos, y también cuestionaran su imparcialidad por hacer parte de la Rama Judicial -como magistrada- y de la Rama Ejecutiva -como militar-.

Así quedó consignado en un documento en el que hace un mes los magistrados de la Sala de Instrucción le quitaron las investigaciones que llevaba contra Uribe, tras aceptar una recusación que hizo el senador Iván Cepeda.



"La calidad de comisionada de la magistrada recusada, que preserva el régimen de carrera de los oficiales del cuerpo de la Justicia Penal Militar, y conserva su rango militar y su vinculación con las Fuerzas Militares, suscita cuestionamientos en su independencia e imparcialidad judicial”, dijo la decisión.



Esto llevó a que Lombana presentara una tutela contra sus colegas de la Sala de Instrucción, considerando que se le habían vulnerado sus derechos a la igualdad, debido proceso, no discriminación, buen nombre y honra. Pero el Consejo de Estado negó esa tutela afirmando que sus compañeros no hicieron un análisis "arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por defecto fáctico, que amerite la intervención del juez de tutela".



Lombana también había sido recusado por el periodista Daniel Coronell en una denuncia que presentó por injuria y calumnia contra Uribe, y por el senador Gustavo Bolívar en otra demanda por esos mismos delitos contra el expresidente Uribe. Los dos casos están en etapa de conciliación, pero hasta ahora no han llegado a ningún acuerdo.



