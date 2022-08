El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, condenado por la Corte Suprema de Justicia por parapolítica, presentó una tutela con la que busca la nulidad de esa sentencia.



De acuerdo con el exmandatario, en su caso se vulneraron garantías fundamentales que terminaron en una condena que "injustamente" lo mantiene privado de la libertad.



Ramos, quien en sus redes sociales publicó un comunicado anunciando la tutela, sostiene que su condena se basó en pruebas de contexto, basadas en generalidades y sin relación con responsabilidades penales individuales, violando la presunción de inocencia.



Es de recordar que el exfuncionario fue condenado a 7 años y 11 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir en la modalidad de promover grupos paramilitares o 'parapolítica'.



Desde el comienzo Ramos ha insistido en su inocencia y en el comunicado sobre su tutela señala que hubo una valoración irrazonable de testimonios en su contra y que la Corte no tuvo en cuenta retractaciones hechas por los testigos.



Así mismo, insistió en que no se tuvieron en cuenta las pruebas presentadas por su defensa, en que se violó el principio de imparcialidad y se filtraron dos proyectos de fallo, "lo cual causó una afectación grave, actual y cierta del debido proceso".



Concluyó diciendo que espera que se haga justicia en su caso, "seguiré defendiendo mi inocencia, mi libertad y mi honra hasta el último día de mi vida, esperando que ningún colombiano tenga que padecer la persecución a la que me he visto sometido tras una carrera pública dedidaca al servicio de Antioquia y del país".

