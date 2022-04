Tras la ratificación de la condena de 7 años y 11 meses de prisión por nexos con grupos paramilitares, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos rechazó la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia y la calificó de injusta.



“Con profunda indignación y con enorme dolor recibo un fallo injusto, en el que triunfó la delincuencia”, dijo en un breve comunicado de prensa divulgado a través de redes sociales.



"Esto no ha terminado."

"Sin prueba alguna y basándose en testimonios de reconocidos falsos testigos, se concluye que se me condena por ser quien soy y no por mis actos”, agregó el exmandatario regional, quien aseguró que ha padecido una persecución por 12 años.



“Seguiré luchando con la frente en alto y hasta el último día de mi vida, en todos los escenarios nacionales e internacionales, para defender mi inocencia”, dijo.



Ramos fue condenado en dos instancias por el delito de concierto para delinquir agravado con la finalidad de promover grupos armados ilegales.



La Corte Suprema dijo que Ramos es responsable de haberse aliado con grupos de autodefensa, para que incidieran a favor de sus campañas al Senado de la República (2002-2006) y la Gobernación de Antioquia (2008-2011).



También ratificó que, en desarrollo de ese acuerdo ilegal, el entonces senador se reunió en 2005 con jefes paramilitares en orden a promover sus intereses en el proyecto de Ley de Justicia y Paz que cursaba en el Congreso.

“De este vínculo o nexo entre diversos grupos armados al margen de la ley aglutinados como paramilitares y Luis Alfredo Ramos Botero, obran profusos testimonios, a través de los cuales se logró conocer que en forma directa o indirecta se produjeron apoyos personales o a sus campañas políticas, por ser considerado afín a su causa en el propósito que los hizo incidentes en la realidad y dinámica de nuestras instituciones, con particular ámbito de afectación en el Departamento de Antioquia y su capital”, dice el fallo.



Para la Corte, quedó probado que Ramos Botero se concertó con miembros de una asociación delictiva paramilitar, no sólo para promover su existencia, sino para aprovecharse de los apoyos que en diverso sentido le servían a sus aspiraciones electorales al Senado de la República y a la Gobernación de Antioquia.



“Todo lo cual quedó al descubierto con las diversas reuniones y apoyos económicos y electorales de que ha dado cuenta profusa prueba destacada y que culminaron en la finca Bellanita, so pretexto de incidir en el trámite de una ley que indudablemente iría a favorecer al grupo armado, al darle la posibilidad de obtener un status político”.

