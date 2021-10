Corte Suprema condena a Luis Alfredo Ramos por parapolítica

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 7 años y nueve meses de prisión al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por parapolítica.



Con ponencia del magistrado Ariel Torres, la Sala Especial de Primera Instancia encontró que Ramos Botero se asoció con organizaciones ilegales por varios años, poniendo la función pública su servicio.

Ramos fue procesado por haberse aliado con grupos paramilitares entre 2001 y 2007 para llegar al Congreso de la República por cuenta de varios frentes de las Auc, especialmente en Antioquia, su departamento.



En concreto, se le cuestionó una reunión clandestina en Bello (Antioquia) y que habría sostenido con el exparamilitar Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez.



La fecha del encuentro ha estado en discusión, pues mientras algunos testimonios de exparamilitares indican que fue en el 2005, el exgobernador ha dicho que tuvo lugar en el 2004 en las negociaciones de la Ley de Justicia y Paz, que posteriormente permitió la desmovilización de los paramilitares.



La Corte indicó en su momento que se realizó en 2005 en una finca que era propiedad de Hugo Albeiro Quintero, conocido como el ‘Patrón de Bello’ y condenado por nexos con ‘paras’. Se trata de la misma reunión por la que fue condenado por parapolítica el xsenador conservador Óscar Suárez Mira.



Ramos ha dicho que es inocente y que él no necesitaba permiso para la reunión en tanto que, en ese momento, 'Ernesto Báez' tenía un salvoconducto del Alto Comisionado para la Paz que el permitía movilizarse por el país y tenía las órdenes de captura levantadas.



Además, el exgobernador señaló que su presencia allí fue para conocer inquietudes de las Auc, que estaban en un proceso de negociación de paz, sobre el avance de las negociaciones y las garantías legales.



Su defensa presentó además varios audios del excomandante del bloque Cacique Pipintá de las Auc, Pablo Sierra, alias Alberto Guerrero, que darían cuenta de supuestas contradicciones del testimonio del exjefe paramilitar sobre el encuentro y las personas que participaron

"Fui a la reunión como invitado donde se me enseñó que pasaba con la desmovilización y los proyectos productivos. Mi participación fue pasiva. Les dije que tenían que acogerse a lo que decía el Gobierno Nacional", afirmó Ramos en el juicio adelantado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.



Ramos fue capturado por este proceso en 2013 y liberado tres años después. Su proceso estuvo apunto de resolver en 2018 cuando la Sala Penal de la Corte Suprema estudiaba una ponencia del magistrado Eyder Patiño que pedía condenarlo pero que no alcanzó a ser votada. En ese año entró en vigor la reforma constitucional que creó la doble instancia para aforados, por lo que su proceso, ya con juicio finalizado pasó a la Sala Especial de Primera Instancia.



El caso fue estudiado de ceros por el magistrado Ariel Torres, quien proyectó una ponencia condenatoria que fue publicada en medios de comunicación. Tras varios recursos, una cuestionada tutela emitida por la extinta Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sacó a Torres del caso sin prueba alguna de que él fuera el responsable de la filtración.



Luego, la Corte Constitucional revocó dicha tutela y devolvió a Torres al cargo al indicar que no solo no habría prueba de quien filtró la ponencia sino que, ese hecho, no es motivo suficiente para separar a un magistrado ponente del caso.



Esta sentencia puede ser apelada ante la Sala Penal de la Corte Suprema.

En desarrollo