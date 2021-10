Luis Alfredo Ramos le pidió a la Corte Suprema tumbar su condena

El exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos le solicitó a la Corte Suprema de Justicia que revoque la condena de siete años y 11 meses de prisión que le fue impuesta a principios de octubre por parapolítica por la Sala Especial de Primera Instancia de ese alto tribunal.



Ramos dijo que este jueves presentó la apelación ante la Sala Penal de la Corte. "Con la certeza de quien es inocente, radiqué escrito donde pongo en evidencia las contradicciones e inconsistencias de los testigos que dieron lugar a la decisión, y diferentes vulneraciones al debido proceso en mi contra”, dijo.



“Confío en que en segunda instancia prevalezcan la justicia, la valoración integral de la prueba y la verdad procesal”, añadió Ramos.

La decisión de primera instancia encontró a Ramos responsable del delito de concierto para delinquir en la modalidad de promoción de grupos paramilitares.



La sentencia asegura que el también exsenador fue apoyado por organizaciones criminales para sus campañas al Congreso y a la Gobernación, a cambio de múltiples acciones como permitir que las bandas o combos operaran en Medellín y Bello sin oposición de la Fuerza Pública; así como acordar en una reunión en 2005 su apoyo para que el texto de la ley de justicia y paz que tramitaba el Congreso en ese momento resultara beneficiosa para los 'paras'.



Con ponencia del magistrado Ariel Torres y con el salvamento de voto del magistrado Jorge Caldas, la Corte Suprema dijo que Ramos “de manera consciente y voluntaria y, por demás, libre, concertó con los grupos de autodefensa aceptar el apoyo que le ofrecían en dinero y votos para las campañas que adelantó para el Senado de la República y la Gobernación de Antioquia a cambio de promoverlas en desempeño de sus funciones como efectivamente ocurrió siendo senador”.



“El procesado no fue un instrumento utilizado por otras personas para la obtención de los fines que tanto él como las organizaciones paramilitares perseguían, fueron actos planeados que se gestaron a través de las distintas reuniones consolidadas durante varios años a partir de 2001”, dice la sentencia.



Según el expediente, Ramos tuvo nexos con los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño que habrían entregado dinero a sus campañas, al igual que el narcotraficante Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra para cuando aspiró al senador en el año 2000 y de Miguel Arroyave, comandante del Bloque Centauros de las Auc.



Además de esos apoyos, el juicio contra Ramos versó sobre una reunión celebrada a comienzos de 2005 en la finca ‘Bellanita’ de Bello, de propiedad de Hugo Albeiro Quintero, conocido como ‘El Patrón de Bello’, a la que asistieron los jefes paramilitares Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez; Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar; y Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero.



“Para la Sala es claro que al encuentro fueron convocados los amigos y allegados de la organización paramilitar, por la preocupación que tenía de que el texto de la ley los favoreciera. Vicente Castaño pidió a Duque Gaviria asistir e invitar a quienes tenían afinidad política, como era el caso de Ramos Botero y Óscar Arboleda, dado que ambos hicieron campaña en el 2022 al Congreso, y conjuntamente con Óscar Suárez Mira integraron al movimiento Equipo Colombia en 2003 para la campaña a la gobernación de 2007”, dice el fallo.



“Así las cosas, para la Sala, los hechos demostrados sobre el origen y objeto de la reunión, la escogencia del procesado para asistir a la misma, dada su condición de congresista amigo de las AUC y los señalamientos de integrantes de las autodefensas sobre apoyos previos, así como su cercanía con algunos dirigentes de la organización al margen de la ley confluyen para estructurar la asociación para delinquir”, agrega el fallo.



El duro salvamento de voto del magistrado Jorge Caldas generó controversia al considerar que en el ordenamiento jurídico penal del país “se sanciona a las persona por sus actos y no por ser quien es”. El togado dijo que la sentencia “está llena de lugares comunes y frases genéricas cuyo contenido se agota en la consideración íntima que se pueda tener sobre los hechos mas no en la que realmente dice la prueba".



El exsenador Ramos Botero ha insistido desde el comienzo en su inocencia y ha señalado que es víctima de falsos testigos.

