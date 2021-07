Los testimonios que enredan al exsenador José Mesa con las AUC

El 8 de junio de 2010 y el 10 de mayo de 2012, el exnarcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, conocido como el Tuso, aseguró a la justicia que desde 1994 tenía relaciones con Diego Fernando Murillo Bejarano, jefe del Bloque Héroes de Granada de las Autodefensas y de la 'Oficina de Envigado'. Y dijo que conoció al dirigente político de Envigado José Ignacio Mesa Betancur a través de Daniel Mejía Ángel, alias Danielito, integrante de la 'Oficina'.



Ese testimonio fue el origen de una investigación que abrió la Corte Suprema de Justicia en 2011 contra Mesa, por la cual la Sala de Instrucción del alto tribunal lo acaba de llamar a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado, relacionado con presuntas alianzas con grupos armados al margen de la ley.

'El Tuso', quien pagó una pena por narcotráfico en Estados Unidos y fue excluido del proceso de Justicia y Paz, aseguró que Mesa Betancur supuestamente estuvo presente en varias reuniones en la finca de 'Danielito' o en apartamentos alquilados en Medellín en las que se hablaba de apoyo a sus campañas políticas con votos y dinero.



Según la Sala de Instrucción, Mesa sí se alió con las AUC con el propósito de potenciar y legitimar a ese grupo ilegal, a cambio de beneficios electorales. El político fue elegido alcalde de Enviado, Antioquia, en 1995, cargo en el que estuvo hasta 1996, cuando renunció para lanzarse al Senado.



Fue elegido por el Partido Liberal para el periodo 1998-2002 y para el periodo 2002-2006. Al término de ese periodo, Mesa se lanzó a la alcaldía de Envigado nuevamente por Cambio Radical pero perdió frente a José Gallo. Y luego aspiró y fue electo en la Cámara de Representantes por Cambio Radical y repitió para el periodo 2014-2018.



Luego de que se creó la doble instancia al interior de la Corte con salas separadas, el expediente quedó en manos del magistrado César Reyes, quien decretó múltiples pruebas documentales y testimoniales, escuchó a Mesa en indagatoria el 19 de marzo de 2021 y, ahora, lo acusó para que se responda en juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia del alto tribunal.

Los señalamientos

El 'Tuso' Sierra dijo que Daniel Mejía le contó que cuando Carlos Castaño, creador de las Autodefensas, ordenó secuestrar congresistas, supuestamente no hubo necesidad de hacerlo con Mesa Betancur porque este se habría entregado junto con Álvaro Velásquez (exmandatario de Envigado) para ser recluidos en una finca en Girardota, Antioquia, lugar en el que según el testimonio de oídas, salía a hacer ejercicio y hasta tenía cocinero propio.



Ese hecho fue desmentido por Álvaro Velásquez Cano quien, en declaración del 9 de junio de 2011, dijo que él estaba en su casa cuando llegaron dos hombres que se identificaron como paramilitares que se lo llevaron a un apartamento con puertas blindadas en Envigado y luego a una casa vieja en zona rural en la que permanecieron 18 días junto a José Mesa.



Según relató, solo podían moverse dentro de la construcción, nunca hicieron actividad física ni conoció el alias de la persona encargada de hacer los alimentos. No obstante, el jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias 'Don Berna', dijo en declaración que cuando Castaño dio la orden, él habló con 'Danielito' para ver que se podía hacer, y que 'Danielito' le dijo que él podía "invitar" a Mesa a que se quedara en una finca.



"O sea fue un hecho de amistad, no fue un operativo como tal", dijo Murillo Bejarano.



De otro lado, Sierra dijo que no le constaba sí Daniel Mejía entregó efectivamente recursos económicos a Mesa, pero ratificó que sí aportó "dineros para las campañas que él me decía entre las cuales está involucrada la del doctor José Ignacio Mesa Betancur, eso fue lo que yo le dije a la Corte que recuerde hace un año".

Y dijo que el apoyo a Mesa, a través de 'Danielito', se habría realizado tanto para la carrera a la alcaldía como para el Senado.



"Es que no solamente doctor fue 95 ni en el 96 eso fue hasta el 2001 más o menos, no solamente fue para la campaña a la alcaldía, fue para su campaña al Senado, recuerdo cuando el comandante supremo de las autodefensas, Carlos Castaño, dio la orden de secuestrar políticos, cómo fue ese episodio y por qué el mismo Daniel me lo contó", dijo el 'Tuso'.



Sierra Ramírez dijo que Mejía le comentaba sobre los acuerdos y las ayudas que él le daba supuestamente a Mesa y que por eso "él nos pedía a varios amigos, amigos que

éramos cercanos a la 'Oficina', nos pedía dinero para ayuda de estas campañas políticas (...) El senador se beneficiaba de la votación y del dinero que aportaba a la campaña y Daniel se beneficiaba de la Secretaría de Tránsito que tenía el municipio de Envigado que realmente era él el que la mandaba".



'El Tuso' insistió en que aportaba 20, 30 o 50 millones de pesos a través de Mejía Ángel a las campañas que él le indicaba, pero que no le consta si los dineros llegaron o no a su destino .



En su indagatoria, Mesa Betancur aseguró que no conoció al 'Tuso' Sierra y que su testimonio es contradictorio. En su criterio, esta denuncia en su contra es un asunto político. Mesa dijo también que no sabe por qué una persona podría tener motivos de señalarlo de algo tan grave como hizo Sierra Ramírez.

De otro lado, el 'Tuso' también declaró que a través de 'Danielito', tuvo contacto con Gustavo Upegui, señalado narcotraficante y directivo de fútbol. Sobre este punto, Diego Fernando Murillo dijo a la Corte en 2014 desde Estados Unidos que la 'Oficina de Envigado' era una estructura paramilitar dependiente del Bloque Cacique Nutibara y del bloque Héroes de Granada y que "Gustavo Upegui y Daniel Mejía tenían todo el control y dominio del municipio de Envigado", según se lee en los documentos de la Corte.



'Don Berna' mencionó que el apoyo a la campaña de Mesa "tuvo que haberse dado (porque) para esa época ya teníamos un control total, por lo tanto, para aspirar a algún cargo en esa zona, especialmente en Envigado, había un control total, pues tenía que haber tenido el apoyo, el respaldo de la oficina y de personas como Daniel y de personas como Gustavo Upegui".



'Don Berna' añadió que conoció a Mesa en Santa Fe de Ralito, señaló que el político era muy cercano a Upegui y a 'Danielito'. Para la Corte, todos los testimonios citados permiten señalar que la 'Oficina' fue utilizada por las AUC para extenderse en Antioquia primero de la mano de Pablo Escobar y luego con 'Don Berna' al mando y en compañía de Gustavo Upegui, un reconocido dirigente deportivo de Envigado quien supuestamente tuvo alianzas con 'Danielito' y Carlos Mario Aguilar, alias 'Rogelio'.



Igualmente, que Mesa habría tenido relación con los jefes de la 'Oficina' para obtener un supuesto beneficio mutuo. En el proceso, Mesa Betancur dijo que conoció a 'Danielito' porque era amigo de su cuñado, porque un pariente lejano del lado materno era primero de él y porque fue parte de la seguridad de su padre Jorge Mesa.



Mesa dijo que no tuvo una relación personal con 'Danielito', dijo no recordar quién lo nombró agente de tránsito, apuntó que cuando fue elegido alcalde este no permaneció en dicha función y admitió que lo volvió a ver en Santa fe de Ralito. El excongresista fue enfático en apuntar que no conoció que Mejía estuviera involucrado en actuaciones delictivas.



Mesa señaló que no fue a visitar a Mejía en la prisión de La Ceja y manifestó que no se sentó con 'Don Berna' a hacer acuerdos ni a pedirle votos o plata. El excongresista, quien insiste en ser inocente, enfrentará el juicio ante la Sala Especial de Primera Instancia en libertad.

