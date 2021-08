Minsalud y farmacéutica buscan impedir entrega de contratos de vacunas

“Las farmacéuticas y el Ministerio de Salud se pusieron de acuerdo para frenar la entrega de los contratos para la compra de vacunas contra el covid-19. Están incumpliendo un fallo judicial”. Así lo manifestó a EL TIEMPO el abogado Ramiro Bejarano, quien, con una tutela, logró que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenara la entrega de esa información.

El 21 de mayo, el Tribunal dio tres días de plazo para que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) le suministrara a Bejarano la información sobre los contratos firmados por el Gobierno y varios reconocidos laboratorios, y además, que respondiera si Pfizer, AstraZeneca y la estrategia Covax “han recibido pago anticipado para asegurar el envío oportuno de las vacunas adquiridas, en caso positivo, a cuánto ascendió cada desembolso, a través de cuál entidad, cuándo se hicieron tales erogaciones y copias de los documentos que sustenten y acrediten esas operaciones”.

El Gobierno, desde el comienzo del trámite de la tutela y ante la petición de varios sectores para que la información se haga pública, ha manifestado que esa negociación “se encuentra sujeta a reserva legal en virtud de cláusulas de confidencialidad previstas por las partes”.



Bejarano señaló que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud, y varias farmacéuticas pidieron ante el mismo Tribunal de Cundinamarca la nulidad del fallo del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, argumentando que se violó el debido proceso y el derecho a la defensa.



Fuentes del Ministerio señalaron que se pidió la nulidad porque no se vinculó a esa cartera al análisis de la tutela y, por tanto, no tuvieron oportunidad para pronunciarse sobre el caso.

“Esa es una maniobra dilatoria. Lo que deben hacer es entregar los contratos, están ya incurriendo es en delitos”, dijo Bejarano. Añadió que al mismo tiempo fue presentado un recurso de tutela ante el Consejo de Estado para evitar, por esa otra vía, que se haga la entrega de los contratos.



Este diario estableció que ese recurso fue presentado por la farmacéutica Janssen contra el recurso de insistencia, que ordenó revelar la información y fue presentado por el Instituto Anticorrupción. El Consejo de Estado vinculó al Ministerio y a las demás farmacéuticas que negociaron con Colombia.



El abogado Bejarano dijo que ya fue citado por el magistrado Gabriel Valbuena, a quien llegó el caso y lo notificó como parte interesada. “Le respondí lo mismo: que entreguen los contratos y dejar de incumplir el fallo”, afirmó.



A su turno, Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción, quien presentó el recurso de insistencia para que se quitaran las restricciones a la información de los contratos, señaló: “Desde que el Tribunal instruyó al Gobierno para entregar copia de los contratos, la administración de Iván Duque y las farmacéuticas han usado todo tipo de malabares para incumplir la sentencia”.

Y añadió: “Lo que el Gobierno y las farmacéuticas buscan, lamentablemente, es proteger la información sobre el precio de las vacunas, para segmentar mercados, manipular precios y perpetuar un oligopolio que atenta contra los principios más elementales del derecho de la competencia y del mercado libre, y que desafía decisiones previas de la Corte Constitucional”.



Enciso dijo no conocer los contratos en detalle les impide a los ciudadanos saber a quién reclamar ante “cualquier vacuna defectuosa o consecuencia imprevista, no hay claridad sobre quién debe responderles: ¿el Estado, las empresas, la EPS? No sabemos, porque no hemos podido leer los contratos”.

