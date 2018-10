La carrera de obstáculos que enfrentará el decreto sobre dosis mínima

Con el número 1844 quedó oficializado el decreto por el que el Gobierno del presidente Iván Duque cumplió su promesa de viabilizar legalmente la incautación de la dosis mínima de droga, desarrollando uno de los artículos del Código de Policía vigente desde la administración Santos.

En esencia, el decreto firmado por el presidente Duque y sus ministros de Justicia, Gloria María Borrero, y Defensa, Guillermo Botero, establece que la Policía tendrá la facultad de incautar y destruir cualquier cantidad de droga que sea hallada en manos de los ciudadanos, incluida la dosis mínima.



Ese procedimiento ya se cumple en muchos casos, pero la laxitud en las interpretaciones jurídicas ha dado pie a un relajamiento en los controles en las calles. La idea del Gobierno es que con la nueva normatividad se intensifiquen las incautaciones.



El decreto señala que esa incautación no va en contravía de las posiciones de la Corte Constitucional en la materia, pues desde la sentencia del fallecido exmagistrado Carlos Gaviria se estableció que no habría sanción penal por el porte de la dosis mínima, lo cual no implica que se permitiera el porte de drogas.



De hecho, en la sentencia C - 491 del 28 de junio de 2012, la Corte Constitucional se pronunció sobre la reforma constitucional que promovió el gobierno Uribe para ratificar la prohibición del porte. Los magistrados señalaron que "la prohibición que introdujo el Acto Legislativo 02 de 2009 en el artículo 49 de la Constitución en cuanto al porte y consumo de sustancia estupefaciente o sicotrópica no conduce a la criminalización de la dosis personal, como quiera que no comporta una finalidad represiva frente a quien tenga la condición de adicto".



Si bien ya se anticipan posibles demandas contra el decreto, ese pronunciamiento de la Corte Constitucional puede anticipar el derrotero que tomaría la discusión jurídica sobre el tema. En reciente entrevista con Claudia Palacios, directora de Mejor Hablemos, el presidente de la Corte Constitucional, Alejandro Linares, dijo que eventualmente el tribunal tendrá que "revisitar" la sentencia de Gaviria, pero a la luz de nuevas situaciones como la epidemia del microtráfico y el derecho de las comunidades a la seguridad ciudadana.



Pero si bien el decreto no necesariamente va a chocar con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sí lo va a hacer con la línea marcada recientemente por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la famosa 'dosis de aprovisionamiento'.

Este término se refiere a cantidades mayores a la dosis mínima de sustancias prohibidas por las que han sido judicializados sus portadores y cuyos casos se han caído porque los magistrados han considerado que los gramos de más de droga no necesariamente son para el microtráfico, sino la compra de un período determinado de tiempo para satisfacer la necesidad del consumidor.



Esa es una posición fuertemente atacada por la Fiscalía y la Policía, que aseguran que esas sentencias de la Corte Suprema han terminado beneficiando a los traficantes porque en la práctica los 'blinda' penalmente al ser sorprendidos con cantidades superiores a la dosis mínima.



El decreto establece que "el porte y tenencia de cantidades que excedan la dosis personal serán judicializados de conformidad con la normatividad vigente": penas que van desde seis hasta 30 años de prisión.



¿Puede un decreto 'tumbar' una posición que la Sala Penal de la Corte ha reiterado en varios fallos? Esa es un debate que empieza en el país. En el Congreso cursa un proyecto de la Fiscalía, apoyado por el Gobierno, que plantea penas de al menos seis años de prisión a quienes sean sorprendidos con el doble o más de la dosis mínima. Hoy está despenalizado el porte de hasta 20 gramos de marihuana, y en el caso de la cocaína un gramo.



Los fallos de la Corte Suprema van en la vía de despenalizar el porte no a partir de la dosis mínima sino teniendo en cuenta "de manera razonable" la cantidad "que necesita" el consumidor para satisfacer su dependencia. El punto es que al no establecerse una cantidad exacta se abre un debate probatorio que según la Policía y la Fiscalía termina beneficiando a los microtraficantes.



La aplicación del decreto va a tener también una prueba de fuego con su operatividad: ¿Cómo se garantizará la destrucción de la droga incautada? ¿Es posible recuperar la dosis cuando se compruebe que efectivamente se trata de un adicto?; y si esto fuera así, ¿cómo se procedería entonces? Dudas como esas son las que han planteado los críticos de la iniciativa, que advierten que incluso podría dispararse la corrupción policial y los casos de abuso de autoridad.



ELTIEMPO.COM