Los reparos de los magistrados que salvaron su voto en decisión de la ‘paz total’

La Corte Constitucional, en Sala Plena, anunció la noche del jueves 30 de noviembre que dejaba a salvo la Ley 2272 de 2022, más conocida como la Ley de 'paz total', pero hizo unos ajustes profundos a la norma con la que el Gobierno busca acercamientos con grupos armados ilegales.



Dentro de los límites que puso el alto tribunal se encuentra que las órdenes de captura contra miembros de estructuras armadas solo se puede suspender, según lo que disponga el Congreso, así como los términos de sometimiento.

Además, la Corte corrigió el apartado relacionado con la posibilidad de que se admitan como voceros “a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”.



Lo anterior hace referencia directamente a las personas que participaron de las protestas en el año 2021, algunas autodenominadas integrantes de la 'primera línea'. Sobre ellos, los magistrados señalaron mayoritariamente que la petición del Ejecutivo no puede ser suficiente para dejar en libertad a estas personas, debido a que se requiere salvaguardar las decisiones que toman las autoridades de la Rama Judicial.

La medida fue ordenada por la Corte Constitucional. Foto: Cortesía Corte Constitucional

Los salvamentos

Paola Meneses, magistrada de la Corte Constitucional. Foto: Corte Constitucional

Pero, en torno a la decisión, se destaca que tres magistrados del alto tribunal salvaron parcialmente su voto, y uno pidió la inexequibilidad de toda la Ley.



Dentro de los que hicieron salvamento parcial del voto, se encuentra la magistrada Paola Meneses Mosquera, quien hizo la aclaración en relación con la parte de la norma en la que se señala que “se garantizará la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley, o en los acercamientos, conversaciones o suscripción de términos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, de que trata esta ley”.



De acuerdo con la magistrada, “la mayoría de la Sala Plena debió haber declarado la exequibilidad condicionada para expulsar del ordenamiento jurídico la interpretación de la norma que contrariaba la Constitución”.



La magistrada resaltó que esa parte de la Ley “no especificaba los miembros de las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (Eaocai), que estarían cobijados por las garantías de seguridad e integridad durante los acercamientos o conversaciones para la suscripción de los términos de sometimiento a la justicia”.

Reunión del Gobierno y el EMC. Foto: Delegación Emc

Magistrado Antonio José Lizarazo. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo hizo la salvedad parcial de su voto con relación al apartado que declaró exequible la expresión relativa a las garantías de seguridad e integridad para los miembros de las EAOCAI que estén participando en los acercamientos y conversaciones “de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia”.



Según el magistrado, esta condición “solo se puede aplicar a quienes efectivamente están participando en los procesos de acercamiento y conversación”, además considero que no haber incluido los condicionamientos en el resolutivo “puede generar interpretaciones equívocas que afecten el deber de persecución de los miembros de las EAOCAI”.

Juan Carlos Cortés González Foto: Senado

Entre tanto, el magistrado Juan Carlos Cortés González, según la Corte, “consideró que los contenidos normativos analizados no desconocían el principio de separación de poderes por el cual se admitió la demanda”.



Y enfatizó que “corresponden a la decisión del legislador basada en una deliberación política y democrática en cuanto establecer herramientas e instrumentos idóneos al ejecutivo para realizar conversaciones y acercamientos con grupos específicos y diferentes a los que guardan relación con el conflicto armado”.

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, fue el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar quien se apartó de todas las decisiones, al considerar que el artículo 2 de Ley 2272 de 2022 “trajo un nuevo concepto de paz total” que incorpora tanto lo referente a las negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político y con los cuales se pacten acuerdos de paz, como los acercamientos, conversaciones, diálogos y procesos de negociación con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento.



A juicio del magistrado Ibáñez, a menos que se tramite una reforma constitucional, “a la luz del régimen constitucional vigente no es posible asimilar un proceso de paz con un proceso de sometimiento a la justicia, cada uno de los cuales tiene su propio marco jurídico constitucional y legal del cual se derivan las correspondientes competencias que se atribuyen a las autoridades”.



Además, consideró que la definición y alcance de la 'paz total', “ciertamente novedosa en nuestra tradición jurídica, en la que hasta ahora no se había propuesto adelantar procesos de paz con los carteles del narcotráfico, o con estructuras que afectan la seguridad ciudadana o la seguridad humana y la convivencia pacífica, se hace desde una ley, sin haberse modificado la Constitución, que no responde a este diseño”.

