Los magistrados que reciben regalos y la condena de Malo / Opinión

Como se esperaba, la Corte Suprema condenó, por ser ficha principal en la corrupción del tristemente célebre ‘cartel de la toga’, al exmagistrado Gustavo Malo Fernández.



Malo, un gris juez de carrera, llegó a magistrado gracias al padrinazgo del gran condenado por el escándalo, el expresidente de ese tribunal Francisco Ricaurte. Recibió casi 10 años por “favorecer a quienes estuvieran en la capacidad de pagar altas sumas de dinero, con el propósito deleznable de someter la justicia a los intereses particulares”.



Bien por la Corte Suprema, que empieza a purgar el más grave caso de corrupción en sus casi dos siglos de vida. Ahora los focos caen sobre Leonidas Bustos, el real poder en ese tribunal hasta hace apenas un lustro, quien sigue en la fila de los que serán juzgados bajo cargos de vender la administración de justicia.



La sentencia, de 192 páginas, deja varias reflexiones. Por un lado, habrá quienes consideren leve el castigo que debe pagar (al final, poco más de 6 años de detención efectiva) un hombre que llegó a ser presidente de la Sala Penal y cuya misión jurada era hacer justicia.

Más llamativo es que, a pesar de que la Corte señala que Malo hizo parte de una red criminal que recibió al menos $ 2.000 millones del exsenador Musa Besaile y otros 400 de Álvaro Ashton, se haya limitado a imponerle una multa de 94 salarios mínimos (unos 85 millones, cuando el máximo legal llega a 50.000 salarios mínimos).



Los magistrados, además, consideraron que Malo no debía ser condenado por perjuicios, no obstante lo que sus actos le costaron a la imagen de la misma Corte. Así las cosas, sí pagará cárcel, pero la justicia colombiana no ha movido un dedo para llegar hasta la plata que recibió por torcer procesos.



En otro aparte, la sentencia reconstruye un episodio que retrata cómo en la cúpula de la justicia colombiana se normalizaron comportamientos al menos dudosos. La Corte comprobó que Malo y su familia estuvieron en el Festival de la Leyenda Vallenata del 2015 con gastos pagados por el condenado exfiscal Gustavo Moreno, quien manejaba los gastos de la red criminal.



La defensa citó al magistrado Luigi José Reyes, de la Sala Penal del Tribunal de Valledupar, quien dijo que costeó los tiquetes aéreos de Malo y su familia y que dispuso de un apartamento para alojarlo.



El fallo no le cree a Malo y censura a Reyes porque habría entregado información inexacta. Pero nada dice de que un subalterno incurra en un gasto de varios millones de pesos para invitar a la parranda a uno de sus superiores y a su familia, ni censura que Malo haya aceptado a su vez el convite de un magistrado de Tribunal cuyas decisiones (y eventualmente la posibilidad de un ascenso en su carrera) entraban en su órbita.



El episodio recuerda la poco presentable historia del Rolex que otro expresidente de la Corte le pidió regalado al narco Giorgio Sale en épocas en la que este se presentaba como un próspero empresario.



No habrá nada ilegal, pero la reflexión queda: ¿Cuál es el futuro de una justicia en la que sus más altos magistrados, y todos de allí para abajo, consideran que no tiene nada de malo recibir regalos millonarios de terceros?



