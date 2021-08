Los fallos de tutela no se están cumpliendo: Corte Constitucional

“La mitad de las sentencias de tutela no se cumplen. En 2020, el 44 por cierto de las tutelas fueron objeto del mecanismo procesal de desacato”. Con estas palabras, el magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas Ríos, alertó sobre el incumplimiento de este tipo de fallos que tienen que ver con los derechos fundamentales de los colombianos.



Así lo expresó en el marco del primer día de conversatorios que citó la Corporación Excelencia a la Justicia, con motivo de la conmemoración de sus 25 años de funcionamiento.



Rojas Ríos dijo que “hay una tendencia al desacato por parte de los destinatarios de los mandatos judiciales, lo que entraña un desconocimiento del marco legal y prolonga la vulneración de los derechos, lesiona la seguridad jurídica y la prevalencia de un orden constitucional justo”.



El presidente de la Corte, magistrado Antonio José Lizarazo, dijo que este asunto debe ser primordial en el debate público en tanto que “se trata no solo del incumplimiento en las garantías de los derechos fundamentales, sino que, además, una vez los ciudadanos acuden al juez para obtener la protección de los derechos vulnerados por acción u omisión de las autoridades, incurren esas mismas autoridades en un nuevo incumplimiento no obstante la protección otorgada”.



El asunto es relevante en tanto que a la Corte, desde su entrada en funcionamiento, hace 29 años, han llegado 8.372.384 tutelas.



El magistrado Jorge Enrique Ibáñez apuntó que, en su criterio, es necesario actualizar los mecanismos de la selección y la revisión que hace la Corte de las tutelas que se expiden en todo el país.



"Contar con un talento humano debidamente capacitado al menos para revisar lo que va llegando, que permita a las Salas de Selección la información confiable y requerida y facilitar el trabajo de las salas”, dijo.



Ibáñez igualmente estimó que, en su criterio, es necesaria una reglamentación estatutaria, que deje en claros reglas y subreglas, a fin que la misma no se convierta en un instrumento para tratar controversias legislativas o de tramite constituyente, que en su criterio, desbordan los asuntos para los cuáles está destinada.



A su turno, la magistrada Paola Meneses, indicó que las decisiones de la Corte no tienen recurso alguno y que solo en muy pocos casos el mismo alto tribunal ha reversado su propios fallos. “Desde 1991 hasta junio de 2021, la Sala Plena ha declarado la nulidad de 58 sentencias, el 0,21% del total”, dijo.



Este martes y miércoles, a instancias de la CEJ, exmagistrados y magistrados participarán en conversatorios sobre la contratación estatal, civil y comercial.



El jueves 26 de agosto se realizará una ‘Gran Cumbre de la Justicia y de la Institucionalidad’ con presencia de los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, la Comisión de Disciplina Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, la Jurisdicción Especial para la Paz y con asistencia virtual del presidente de la República, Iván Duque.



Hernando Herrera Mercado, director ejecutivo de la CEJ, calificó dicha cita como “un hecho sin precedentes”.

