Los desafíos que debe enfrentar el nuevo fiscal general

Enviar a la Corte Suprema de Justicia una terna lo suficientemente sólida para garantizar que la elección de un nuevo fiscal general no se prolongue en ese tribunal y que el elegido contribuya a superar la crisis en la justicia es una de las tareas inmediatas del presidente Iván Duque tras la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez.

El mandatario fue notificado el martes de que la Corte Suprema aceptaba la renuncia de Martínez, y se sabe que inició de inmediato las consultas para elegir a los candidatos a reemplazarlo.



Duque anticipó que se tomaría varios días para presentar “la mejor terna” y que sus integrantes serían personas “con independencia, con solvencia, con patriotismo, sin tacha, y personas comprometidas con la legalidad”.



La renuncia de Martínez anticipó una medición de fuerzas del partido de gobierno para intentar poner fiscal, algo que estaba previsto para mediados del próximo año, cuando terminaba su periodo Martínez.



Su renuncia le da la oportunidad al Gobierno de presentar su propia terna, pues aunque Martínez tenía muy buenas relaciones con la actual administración, había sido postulado por el expresidente Juan Manuel Santos.



Desde que se conoció la renuncia de Martínez, como consecuencia de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no avanzar en la extradición del exguerrillero Jesús Santrich y ordenar su libertad, empezaron a sonar nombres de abogados cercanos a Duque y al expresidente Álvaro Uribe.

Y si bien el Gobierno no ha mencionado oficialmente a nadie, fuentes del Centro Democrático hablan de que se debe mirar a la academia para buscar el nuevo fiscal. Recuerdan que Duque fue quien ternó como fiscal 'ad hoc' para varios casos de Odebrecht al exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda Leonardo Espinosa, cuya tarea como ad hoc terminó tras la renuncia de Martínez.

Retos claves

El hecho es que al próximo fiscal general le esperan varios retos. La totalidad del caso Odebrecht estará en su despacho, pues iniciaría su gestión sin impedimentos ni recusaciones en las más de 11 líneas de investigación del proceso.



Otro tema clave para el Fiscal serán las investigaciones por los ataques a líderes sociales. Las denuncias siguen en aumento, y aunque el exfiscal Martínez avanzó en el esclarecimiento del 57 por ciento de los homicidios, la frecuencia de estos crímenes se convierte en una presión para el nuevo jefe del organismo investigador.



En la Fiscalía está también la investigación contra las personas no aforadas (las que no tienen fuero especial por su cargo) vinculadas al escándalo de corrupción en las cortes por el supuesto favorecimiento con fallos, a cambio de dinero. Lo que se conoce como el ‘cartel de la toga’. En el ente acusador están casos como el del exmagistrado Camilo Tarquino y el juicio contra el exmagistrado Francisco Ricaurte. Además, tendrá que ratificar las negociaciones con el exfiscal Luis Gustavo Moreno y su socio, el abogado Leonardo Pinilla, involucrados en el escándalo.



Por otro lado, en octubre serán elegidos los nuevos mandatarios locales y regionales, y al nuevo fiscal le corresponderá garantizar la transparencia de esos comicios. En esta ocasión, ya sin la presencia de las Farc, tendrá que trabajar a fin de evitar que otros grupos ilegales intenten poner mandatarios.



Para el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, “resulta fundamental que se busque un fiscal que una, y no que polarice y divida. Una persona que le dé tranquilidad a todo el mundo”. También el exprocurador Jaime Bernal piensa que debe buscarse un fiscal “que conozca del derecho penal y que no tenga aspiraciones a cargos públicos para evitar que tome la Fiscalía como un trampolín”.

Aunque todavía no hay terna, se prevé que la elección en la Corte Suprema no será sencilla. En el tribunal hay cinco vacantes y el 4 de junio quedará la de la magistrada Margarita Cabello, nombrada Ministra de Justicia. Las pugnas internas en la Corte no han hecho fáciles los consensos y tendrá solo 17 magistrados para decidir.

Se necesitan 16 votos y esto obligaría a una decisión casi unánime.

Las decisiones del fiscal ‘ad hoc’, a revisión

La Fiscalía ya recuperó los expedientes que tenía en su despacho el fiscal ad hoc Leonardo Espinosa sobre el caso Odebrecht, y bajo la supervisión del vicefiscal Jaime Camacho se retomarán las tres líneas de investigación que habían salido del ente acusador.



La Fiscalía tendrá que resolver la suerte de los capítulos que reabrió Espinosa, como la investigación contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez y los acuerdos a los que ya habían llegado varios de los procesados, entre ellos, Federico Gaviria, testigo contra varios congresistas.



REDACCIÓN JUSTICIA

En Twitter: @PazyJusticiaET