Los controles que propone Duque para 'meter en cintura' a las Cortes

Un magistrado de cualquier corte podría ser suspendido de su cargo "por mayoría calificada de la Sala Plena de la respectiva corporación, cuando su conducta afecte de manera grave la confianza pública".



Esa sanción, que ya se aplica por reglamento en la Corte Suprema, quedaría establecida y generalizada en la Constitución, según lo establece el proyecto de reforma de la Justicia que acaba de ser radicado por el Gobierno.

En la Carta Política también quedaría expresamente prohibida una de las prácticas más comunes entre las cúpulas de los poderes públicos: el nombramiento de familiares y allegados en los altos cargos.

Así, el proyecto plantea expresamente que los "magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado no podrán recomendar a personas para ser nombradas o contratadas por el Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación o los órganos de control", so pena de destitución del cargo.



Esto no aplicaría en los casos en los que los allegados o familiares estén en el régimen de carrera. El proyecto plantea, con esta salvedad, que "las entidades cuyos titulares sean designados o postulados por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, o por sus presidentes, no podrán nombrar o contratar a personas con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o que estén ligadas por matrimonio o unión permanente con los magistrados de la Corporación a cargo de la designación o postulación".



También tendrían la prohibición de aceptar cargos en la Rama Ejecutiva "dentro de los cuatro años siguientes al ejercicio del cargo", con lo cual se proscribirían prácticas como el nombramiento de exmagistrados en cargos de embajadores y representantes ante organismos internacionales.



Para evitar las votaciones sin resultados en la elección de altos funcionarios y miembros de las mismas cortes, el Gobierno plantea que si pasados quince días desde la primera votación no se obtiene mayoría, no se requerirá mayoría calificada sino simple. Y si esto no se logra, "la Sala de Gobierno de la respectiva Corporación hará la designación".



Y agrega el proyecto que "el quórum y las mayorías se calcularán sobre el número de magistrados en ejercicio del cargo".



ELTIEMPO.COM