¿Por qué la Corte tumbó restricciones sobre uso de fetos abortados?

Considerando que la prohibición de donar y usar órganos o tejidos de los niños no nacidos va en contra del derecho a la salud y del desarrollo de las investigaciones científicas, la Corte Constitucional tumbó ayer esa restricción. La prohibición hacía parte de la Ley 1805 del 2016, denominada la ley de donación de órganos, que buscó ampliar la disponibilidad de estos tejidos convirtiendo a todos los colombianos en potenciales donantes.

Esa ley, sin embargo, indicaba expresamente que “no pueden ser donados ni utilizados órganos o tejidos de los niños no nacidos abortados”.



La Corte estudió una demanda contra esa restricción y aseguró, en una decisión de la que solo se apartó un magistrado, que prohibir la donación y uso de estos órganos es “regresivo para la salud y limita el progreso científico”.



Los magistrados afirmaron que el Congreso, al establecer esta prohibición, no justificó ni argumentó suficientemente por qué se debía “disminuir el nivel de protección alcanzado en relación con la investigación y el trasplante, bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad”.

Según la Corte, antes de esta norma del 2016 existían por lo menos tres leyes y siete resoluciones del Gobierno que permitían el uso y la donación de los tejidos de los no nacidos con fines médicos y científicos.

Limitar la posibilidad de estos componentes anatómicos, dice la Corte, implicaría ponerles talanqueras a los avances en “materia de vacunas, medicamentos, tratamientos para virus”.



Varios expertos le indicaron a la Corte, por ejemplo, que estos procedimientos han “despertado cierta posibilidad de cura de enfermedades como el alzhéimer, Huntington y párkinson”. También, dice la Corte, esa restricción impedía “la posibilidad de trasplantes de membrana amniótica para uso en oftalmología y el uso de células madre para curar a los niños de diabetes, polio y anemia”.



La Corte dijo que la escasez de órganos en Colombia hace que un buen número de personas que los necesita tengan que estar un largo tiempo en listas de espera, poniendo en riesgo su salud. Actualmente, según el Instituto Nacional de Salud, unas 2.822 personas están en la lista.



El magistrado Carlos Bernal, el único que se opuso a que se tumbara la prohibición de donar tejidos de los no nacidos, dijo que esa restricción buscaba precisamente proteger los derechos a la salud, la vida y la integridad personal “ante el posible riesgo de que este tipo de usos y donaciones constituyeran un incentivo perverso para la práctica de abortos en casos no autorizados por la jurisprudencia constitucional”.



Ese fue uno de los argumentos que elevó la senadora María del Rosario Guerra, autora de la prohibición que se había incluido en la ley. De acuerdo con Guerra, esa restricción era necesaria para evitar que se induzca el aborto para comercializar los órganos y tejidos de los fetos, algo que, según dijo a la Corte, fue denunciado en Estados Unidos hace algunos años, cuando se habló supuestamente de que la principal organización de abortos legales en ese país, Planned Parenthood, vendía tejidos de fetos abortados.



En el proceso, Eduardo Rueda, director del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana, le dijo a la Corte que en general es aceptable investigar con tejidos humanos y que en el caso de los fetos debería existir un consentimiento de la gestante, y no debería haber pagos por consentir la investigación con tales tejidos. Además, señaló, deben ser producto de abortos espontáneos o de interrupciones voluntarias del embarazo que se hagan por las razones que la Corte considera legítimas.

