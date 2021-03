Argumentos de Corte IDH para negar recusación en caso de Jineth Bedoya

Dos días después de que el Estado colombiano se retiró de una audiencia en el proceso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adelanta en su contra por el caso de secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya, el tribunal respondió que la recusación contra los jueces que llevan el caso, presentada por la defensa de Colombia, es “improcedente”.

Al desestimar la solicitud la Corte señaló que los comentarios de sus jueces, cuya imparcialidad fue cuestionada por los representantes de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, se enmarcan dentro del respeto de los propios estándares del tribunal cuando se realizan interrogatorios a víctimas de violencia sexual.



En el mismo sentido afirmó que “dichos comentarios son manifestaciones de empatía y solidaridad para con la declarante ante unos hechos que no son controvertidos, y que además contribuyen a reducir en lo posible su revictimización”.

Dichos comentarios son manifestaciones de empatía y solidaridad para con la declarante ante unos hechos que no son controvertidos, y que además contribuyen a reducir en lo posible su revictimización

Agregó, además, que las preguntas realizadas a Bedoya durante la audiencia, y que también dieron lugar a la recusación presentada por el Estado, “tuvieron como objetivo alcanzar un grado preciso de convicción para la futura adopción de decisiones” y que ellas no pueden ser consideradas como “una manifestación de una falta de objetividad” del tribunal o de la existencia de una “predisposición contra del Estado”.

“El tribunal advierte que no se desprende atisbo de parcialidad por parte de los jueces recusados a la hora de formular sus preguntas. Al contrario, el tribunal observa, por un lado, que las preguntas realizadas por los jueces, analizadas individualmente, estuvieron encaminadas al mejor esclarecimiento de los hechos”, señala el documento de la Corte.



Horas antes de conocerse la decisión del tribunal, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, le hizo llegar a la periodista Jineth Bedoya, una carta en la que le propuso “buscar una solución amistosa” al proceso ante la Corte IDH.



En la misiva, Gómez defiende la actuación del Estado, y asegura que “usar un derecho no puede entenderse como un ataque a la contraparte”, pero reitera que no quiere “que los problemas procesales sigan demorando el cierre de este caso”.

Sin embargo, para la defensa de Bedoya, quien es subeditora de EL TIEMPO, los canales escogidos para enviar la carta “no son los apropiados en el marco del litigio en curso”. En un comunicado, aseguran que la Agencia “envió una comunicación al correo personal de Jineth y por distintos conductos buscó forzar una respuesta inmediata”.



Los abogados calificaron la misiva como un acto de “hostigamiento y litigio malicioso”. Y agregaron que si el Estado “desea aceptar su responsabilidad por la violaciones cometidas y comprometerse con las reparaciones requeridas”, debe hacerlo ante la Corte IDH, que es la instancia legal y legítima del proceso.

SIP rechaza la dilación en el caso

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por el retiro de los representantes de Colombia de la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la que el Estado es juzgado por el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima. “Nuestra más profunda solidaridad con la periodista, que viene reclamando justicia desde hace más de 20 años, en un caso que simboliza la violencia que padecen muchas mujeres periodistas en la región”, expresó Jorge Canahuati, presidente de la SIP. Y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, subrayó: “Nos preocupa esta dilación. Esperamos que el caso continúe ante la Corte IDH y que en la justicia local se juzgue a los autores intelectuales y a quienes permitieron su impunidad”.



VALENTINA OBANDO J con información de Justicia