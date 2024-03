Lo que dijo la Corte por sanción a joven que habría llevado 'happy brownie' al colegio

A inicios de mayo de 2023, una estudiante de décimo de un colegio de Calí, junto con otros compañeros, se reunieron en una casa para preparar unos brownies a los que le añadieron marihuana y los cuales, la parecer, fueron llevados al centro de estudio.

Al otro día, la mamá de uno de esos compañeros llevó al colegio dos de los brownies y puso la queja ante la coordinación del centro educativo.

Indicó que el día que ocurrió el caso, la coordinadora y la directora de grupo la interrogaron sola. “Durante ese tiempo la amenazaron con echarla del colegio si no relataba todos los hechos”. Después del interrogatorio, le tocó escribir lo que les había contado.

La adolescente reconoció que había cometido un error y le pidió al colegio que le diera una segunda oportunidad y que no le impusiera una sanción extramural, ya que esta consistía en recibir los talleres o trabajos por la plataforma del colegio y si requería de alguna explicación tenía que comunicarse con la directora de grupo.

Pero la sanción se le fue impuesta por todo el año y si le iba bien en el año, el colegio consideraría si podía volver de manera presencial o si continuaba extramural para el siguiente año.

Afirmó que empezando octubre, la rectora llamó a su mamá para decirle que estaban en espera de lo que dijera la Secretaría de Educación. Sin embargo, podía reintegrarse al otro día a clases.

Sin embargo, la adolescente indicó que al principio de la sanción, no recibió todos los talleres. “A la tercera semana de cumplir la sanción, los profesores los subieron a la plataforma y algunos los recibió directamente en el colegio. Para las evaluaciones, su mamá tuvo que comunicarse con el colegio para saber si podía presentarlas”, se lee en la decisión.

La estudiante aseguró que todo eso la afectó psicológicamente, porque no estaba acostumbrada a recibir clases extramurales y no entendía casi nada.

“También la afectó académicamente, porque bajó mucho el promedio, porque la estaba pasando mal y, socialmente, porque no pudo integrarse con sus compañeros. Al regresar al colegio se sintió extraña al entrar al salón. Aseveró que a sus espaldas sus compañeros cuestionaban que hubiera vuelto y que estaban mejor sin ella” manifestó la joven.

Uno de los parientes de la estudiante, en el transcurso de la sanción, interpuso acción de tutela en contra del colegio por la presunta vulneración de los derechos a la educación, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al buen nombre, a la intimidad y al debido proceso.

Pero en junio de 2023, el Juzgado 8º de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali negó el amparo con fundamento en “la carencia probatoria por parte del agente oficioso”. Asimismo, para ese despacho, el colegio respetó el debido proceso de la adolescente y las garantías que reclamó, como también, diseñó rutas de atención para la estudiante y los demás involucrados en el caso. Dicha decisión no fue impugnada por las partes.

El asunto llegó a la Corte y el 31 de agosto de 2023, la Sala de Selección de Tutelas No. 8 escogió el expediente para su revisión.

Así las cosas, la Sala Segunda de Revisión amparó los derechos a la educación y al debido proceso de la joven, toda vez que le fueron vulnerados por una sanción de “educación extramural” por el tiempo que le restaba para culminar décimo grado.

La Sala, con ponencia del magistrado, Juan Carlos Cortés González, advirtió que en este caso prima el interés superior de la adolescente y que es deber del Estado, la familia y la sociedad evitar riesgos prohibidos, como es la disponibilidad y el consumo de sustancias psicoactivas.

“Esta corporación evidenció que la estudiante no contó con el acompañamiento ni la protección de las autoridades directivas, una vez se activó el protocolo con la ruta de atención para situaciones tipo III, aplicable por las circunstancias”, señaló la Corte en un comunicado.

“En este punto es importante hacer un llamado a las autoridades escolares y a los padres de familia para buscar estrategias coordinadas con el fin de abordar el tema de sustancias psicoactivas y sus causas. De igual manera, el bienestar y formación de quienes están en riesgo de incurrir en su consumo, en este caso particular, los niños, niñas y adolescentes”, expone el fallo.

Para la Sala, el colegio incumplió el mandato constitucional de protección y prevención ante situaciones de consumo de drogas. Asimismo, debió garantizarle a la adolescente el acompañamiento ante el riesgo de disposición de drogas psicoactivas y adoptar las medidas necesarias para su permanencia en el sistema educativo.

Para la corporación, el hecho de haber sido excluida del colegio por cinco meses “acentúa la desprotección a la que se enfrentó la estudiante por parte de la institución educativa y el abandono frente a un tema de salud pública, como es el relacionado con el uso o consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes”.

La Sala concluyó que el trámite disciplinario aplicado a la estudiante no garantizó su derecho al debido proceso, ya que incumplió las garantías procesales mínimas para adelantar el procedimiento, tales como “la falta de la notificación formal por parte del colegio sobre la apertura del proceso disciplinario, la no formulación de los cargos imputados a la estudiante, el no aplicarse un término para que la adolescente formulara sus descargos o controvirtiera las pruebas en su contra, la no existencia de un pronunciamiento definitivo por parte del colegio que fuera motivado y congruente, y la imposición de la sanción no cumplió con el principio de legalidad y no fue proporcional a los hechos que la motivaron”.

La Sala advirtió que la comunidad educativa debe observar las normas de conducta contenidas en el manual de convivencia. En este punto, la convivencia escolar exige deberes de doble vía, en los cuales también concurren los alumnos. Dicho manual de convivencia establece que la disposición y consumo de sustancias psicoactivas no está permitida en el colegio.

Por último, la Corte le ordenó al colegio ajustar su manual de convivencia para establecer las sanciones en relación con las faltas cometidas por los estudiantes y las etapas para la defensa de los mismos.

