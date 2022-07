Son varias las dudas que han quedado tras la decisión del Tribunal de Cundinamarca de tumbar el listado de 10 aspirantes que habían llegado a la última etapa para elegir al próximo Contralor o Contralora General de la República.



Esta medida cautelar señala que en el listado final de candidatos hay ocho hombres y dos mujeres, es decir, solo el 20 por ciento son mujeres pese a que debería ser al menos el 30 por ciento de acuerdo con la Ley de Cuotas, que señaló, según el Tribunal, sí aplica para procesos de elección en cargos decisivos con concursos de méritos, como es este caso.



Frente a qué pasará ahora con el listado de aspirantes, Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), explicó que el Tribunal le está pidiendo al Congreso que "haga bien la plana" en el sentido de la lista de 10 finalistas, no que repita todo el proceso de elección del contralor.



"Se refiere a la hora de la integración de la lista, a los diferentes defectos en los que, según esa corporación, se incurrió al momento de confeccionar el listado. No quiere decir que se debe retrotraer toda la actuación sino recomponer el listado para tener en cuenta unos criterios de paridad de género y frente a los criterios objetivos y de puntuación académica", señaló.



Frente al argumento de Ley de Cuotas que usó el Tribunal para tumbar la lista y que el mismo Congreso criticó, al señalar que esto solo aplica cuando se habla de nombramientos y no de concursos de méritos, Herrera expuso que tradicionalmente se entiende que la Ley de Cuotas aplica para la integración de diferentes órganos, por ejemplo, al hacer las ternas para la elección de magistrados de la Corte Constitucional, la terna para el fiscal, y nombramientos dentro del gobierno.

Sin embargo, dijo, la Corte Constitucional ha expedido varias veces jurisprudencia "que señala la necesidad de incrementar la participación de la mujer en los altos asuntos del Estado, en ese sentido, sí es necesario también velar porque en los concursos haya una debida representación femenina. Por eso este razonamiento, más allá de la discusión jurídica que hace el Tribunal, nos parece que es necesario para garantizar la paridad de género".



Otra preocupación que queda tras la decisión del Tribunal es frente a los tiempos, puesto que ya solo quedaba pendiente la elección del próximo contralor o contralora entre los 10 finalistas y se había citado esa elección para el 3 de agosto, "el Tribunal no ha ordenado alterar ese cronograma, solicita la reintegración de la lista, eso es lo que debe proceder, para ello el Congreso no puede emitir excusa de ninguna naturaleza, tiene ahora que, de manera oportuna, recomponer la actuación en beneficio de la legalidad", señaló, especialmente teniendo en cuenta el corto tiempo que queda para la elección.



Precisamente dijo que el objetivo de las medidas cautelares es que tengan aplicación automática, "y en un punto tan importante ad portas de la elección, lo que se esperaría es que las mesas directivas de Senado y Cámara reconfeccionen el listado siguiendo los criterios que definió el Tribunal: paridad de género y la puntuación en el examen objetivo para esto", expuso Herrera.



El director de la CEJ señaló que, con independencia de esto, se esperaría que la elección del próximo contralor o contralora "no sea una batalla electorera que desdeñe la misión de ese orgnaismo, sino una elcción transparente de la mejor persona para desempeñar idónemaente el cargo".

