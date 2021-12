El magistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo ofreció disculpas públicas a sus ocho colegas de la Sala Plena por el escándalo que originaron unas declaraciones rendidas el pasado 11 de noviembre, cuando estaba explicando a medios la decisión que tomó ese alto tribunal en relación con una tutela clave en el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez.



En una entrevista, Linares sugirió que algunos de sus colegas recibieron llamadas de los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria, hecho que originó no solo la molestia sino una denuncia en su contra, y en contra del expresidente Santos, por parte de la defensa de Uribe.



En un comunicado público, el magistrado Linares explicó el episodio así:



"Frente a preguntas específicas sobre si los expresidentes Gaviria y Santos habían hecho llamadas a magistrados de la Corte, respondí de forma ambigua que tenía entendido que algunos de mis colegas habían recibido llamadas, pero que no me constaba personalmente", dijo.



"Reitero, como lo señalé en mis diferentes respuestas en la mencionada ronda de medios, que no me consta personalmente que mis colegas hubiesen sido contactados por parte de personas ajenas a esta institución, ni tengo razón alguna para pensar que su imparcialidad e independencia se hubieran visto comprometidas en forma alguna en este caso particular", agregó.



El magistrado Linares Cantillo aseguró que "la interpretación dada por ciertas personas a mis declaraciones a los medios no se compadece con la majestad de la justicia, ni con la rigurosa deliberación jurídica y el profundo y serio debate surtido en este caso".



Y, por ello, ofreció "disculpas públicas a mis colegas magistradas y magistrados de la Corte Constitucional y a los mencionados expresidentes de la República, quienes se han visto enfrentados a críticas y juicios de valor por parte de algunos sectores de la opinión".

Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, apoderados del expresidente Uribe, señalaron que este episodio debe ser investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, juez natural tanto del expresidente Santos como del magistrado Linares.



"Se concluye de los elementos materiales probatorios referidos y se solicita a la Comisión la verificación de esta situación, a pesar de conocer acerca de la indebida presión de Juan Manuel Santos con algunos de los miembros de la Corporación, mientras se llevaba a cabo la discusión sobre la acción de tutela relacionada con el doctor Uribe Vélez, el doctor Linares Cantillo omitió poner tal situación en conocimiento de las autoridades correspondientes", dice la denuncia radicada en contra del jurista.



"En ese sentido, consideramos relevante, investigar las comunicaciones sostenidas a través de sus celulares por el magistrado Linares para confirmar o desvirtuar, si siendo tan cercano a Santos, el ponente Linares recibió o no llamadas de su amigo, y si el promotor de su elección como magistrado, lo influyó o no con su prevalimiento afectando el bien jurídico de la administración pública o de justicia según lo ubique el instructor de la presente denuncia", agrega el texto.



